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Εκτροχιάστηκε μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Εκτροχιάστηκε μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες, δείτε βίντεο
Οι επιβάτες κατέβηκαν από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ένα μετρό εκτροχιάστηκε. Έως τώρα υπάρχουν αναφορές για τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του anadolu, πρόκειται για τη γραμμή Μ4 που πραγματοποιεί τα δρομολόγια μεταξύ Καδίκιοϊ και του αεροδρομίου Σαμπίχα Γκökçe. Εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό Μποσταντζί. Οι επιβάτες κατέβηκαν μόνοι τους από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες ιατρικής περίθαλψης και του μετρό.
Το μετρό της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως: «Λόγω τεχνικής βλάβης στη γραμμή μετρό M4 Καδίκιοι-Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μεταξύ των σταθμών Μαλτεπέ και Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen».
Σύμφωνα με πληροφορίες του anadolu, πρόκειται για τη γραμμή Μ4 που πραγματοποιεί τα δρομολόγια μεταξύ Καδίκιοϊ και του αεροδρομίου Σαμπίχα Γκökçe. Εκτροχιάστηκε κοντά στον σταθμό Μποσταντζί. Οι επιβάτες κατέβηκαν μόνοι τους από τα βαγόνια στις ράγες και περπάτησαν μέσα στη σήραγγα προς τον σταθμό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ομάδες ιατρικής περίθαλψης και του μετρό.
Αιτία του εκτροχιασμού φέρεται να είναι μία βλάβη στον μηχανισμό αλλαγής τροχιάς.
SON DAKİKA | Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı'da raydan çıktı.— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) June 19, 2026
• Yolcular tahliye ediliyor. pic.twitter.com/jGkizHs2Lb
Kadıköy metrosunda büyük panik!— SuperHaber (@superhaber) June 19, 2026
Vagon raydan çıktı, vatandaşlar tünelde mahsur kaldı#m5 #metro #istanbul pic.twitter.com/Y8niCcpuJb
Το μετρό της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε πως: «Λόγω τεχνικής βλάβης στη γραμμή μετρό M4 Καδίκιοι-Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μεταξύ των σταθμών Μαλτεπέ και Αεροδρόμιο Σαμπίχα Γκökçen».
#SONDAKİKA— Rasat Haber (@rasathaber) June 19, 2026
Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı.
Vatandaşların tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor. pic.twitter.com/VM6f4Jcn2l
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