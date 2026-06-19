Ο Ζελένσκι δέχθηκε πρόταση του Λούλα στο περιθώριο της G7 να εργαστεί για ειρηνευτική συμφωνία

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας είπε ότι κατά το παρελθόν ο Ζελένσκι δεν είχε εκφράσει κανέναν ενδιαφέρον για τις προτάσεις του σε σχέση με τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης