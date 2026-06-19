Νέο κύμα διώξεων στην Αλβανία μετά τις διαμαρτυρίες για το πολυτελές συγκρότημα του γαμπρού του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανία Ντόναλντ Τραμπ

Νέο κύμα διώξεων στην Αλβανία μετά τις διαμαρτυρίες για το πολυτελές συγκρότημα του γαμπρού του Τραμπ

Κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας»

Νέο κύμα διώξεων στην Αλβανία μετά τις διαμαρτυρίες για το πολυτελές συγκρότημα του γαμπρού του Τραμπ
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Η αλβανική αστυνομία απήγγειλε σήμερα κατηγορίες σε βάρος επιπλέον 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης, έπειτα από μια νέα διαδήλωση στα Τίρανα κατά του σχεδίου ανέγερσης ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου απόψε, με τους συμμετέχοντες να δηλώνουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις εωσότου τα αιτήματά τους, ιδίως η ακύρωση αυτού του σχεδίου, να ικανοποιηθούν.

Πριν από αυτήν τη διαδήλωση, η αστυνομία έκανε γνωστό πως 27 άνθρωποι κατηγορήθηκαν πως «κατεύθυναν» τους συμμετέχοντες σε δρόμους εκτός των προβλεπόμενων διαδρομών, κατά τη διάρκεια μιας πορείας στην πρωτεύουσα χθες το βράδυ.

Αυτά τα άτομα κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Στις αρχές της εβδομάδας, σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών απαγγέλθηκαν κατηγορίες, διότι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιό το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης του πολυτελούς ξενοδοχείου.

Φωτογραφία Reuters
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