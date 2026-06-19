Γεννητούρια για τους πελεκάνους στο πάρκο Σεντ Τζέιμς του Λονδίνου: Τα πρώτα μικρά μετά από 360 χρόνια

Για ιστορική επιτυχία μιλά ο διευθυντής του πάρκου





Οι πελεκάνοι εισήχθησαν για πρώτη φορά στο πάρκο το 1664 και αποτελούν μόνιμο μέρος του από το 1897. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαχείριση των Βασιλικών Πάρκων, είναι η πρώτη φορά που πελεκάνοι που ζουν μόνιμα εκεί καταφέρνουν να εκκολάψουν με επιτυχία νεοσσούς, σύμφωνα με πληροφορίες του









Baby pelicans in St James's Park! https://t.co/RDpBZ98i3B pic.twitter.com/PbMfi14Czi — dan barker (@danbarker) June 19, 2026





«Ανυπομονώ να παρακολουθήσω τις σκανταλιές τους καθώς μεγαλώνουν, εντάσσονται στο κοπάδι και αναπτύσσουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα», δήλωσε.



Πρόσθεσε ότι έχει αυξηθεί η ποσότητα τροφής που δίνεται στους πελεκάνους ώστε να έχουν όσα ψάρια χρειάζονται.



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St James's Park pelicans hatch first chicks ➡️ https://t.co/4bMGQ6nQOv pic.twitter.com/GpivWPyXIB — BBC London (@BBCLondonNews) June 19, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν τους νεοσσούς, να κρατούν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί γύρω από τη λίμνη και να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους προκαλέσει άγχος ή ενόχληση.



Ο διαχειριστής του Σεντ Τζέιμς, πάρκο στο κέντρο του Λονδίνου δήλωσε ότι είναι «πραγματικά ενθουσιασμένος» μετά τη γέννηση τεσσάρων νεοσσών πελεκάνων Οι πελεκάνοι εισήχθησαν για πρώτη φορά στο πάρκο το 1664 και αποτελούν μόνιμο μέρος του από το 1897. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διαχείριση των Βασιλικών Πάρκων, είναι η πρώτη φορά που πελεκάνοι που ζουν μόνιμα εκεί καταφέρνουν να εκκολάψουν με επιτυχία νεοσσούς, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC Οι νεοσσοί, ηλικίας περίπου ενός μήνα, ζουν προς το παρόν σε ιδιωτικό και προστατευμένο χώρο του πάρκου, όπου δυναμώνουν. Αναμένεται να ενταχθούν στους έξι ενήλικους λευκούς πελεκάνους της λίμνης όταν γίνουν 9 έως 12 εβδομάδων.Ο διευθυντής του πάρκου, Μαρκ Βασιλέφσκι, χαρακτήρισε την άφιξή τους «ιστορική επιτυχία» μετά από περισσότερα από 360 χρόνια παρουσίας πελεκάνων στον χώρο.«Ανυπομονώ να παρακολουθήσω τις σκανταλιές τους καθώς μεγαλώνουν, εντάσσονται στο κοπάδι και αναπτύσσουν τον δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα», δήλωσε.Πρόσθεσε ότι έχει αυξηθεί η ποσότητα τροφής που δίνεται στους πελεκάνους ώστε να έχουν όσα ψάρια χρειάζονται.«Αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας είναι να εξασφαλίσουμε στα μικρά το ασφαλέστερο και καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους, ώστε να τα φροντίζουν οι γονείς τους και να εξελιχθούν σε υγιή και δυνατά ενήλικα πουλιά».Παράλληλα, κάλεσε τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν τους νεοσσούς, να κρατούν τα σκυλιά τους δεμένα με λουρί γύρω από τη λίμνη και να αποφεύγουν οτιδήποτε μπορεί να τους προκαλέσει άγχος ή ενόχληση.

Η φιλανθρωπική οργάνωση Royal Parks, που διαχειρίζεται το πάρκο, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται στενά με οργανισμούς προστασίας της άγριας ζωής, όπως το Blackpool Zoo, το Royal Veterinary College και η Zoological Society of London, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή φροντίδα για τα μικρά.



Τα πουλάκια δεν έχουν ακόμη ονομαστεί. Ο Νικ Μπέρναμ, ανώτερος υπεύθυνος άγριας ζωής των Βασιλικών Πάρκων, χαρακτήρισε το γεγονός ως «την κορυφαία στιγμή της καριέρας του».



«Ήταν υπέροχα συναρπαστικό να τα βλέπουμε να βγαίνουν από τα αυγά και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με τα μεμβρανώδη ποδαράκια τους.



Θα συνεχίσουμε να τα παρακολουθούμε στενά και να φροντίζουμε ώστε οι γονείς τους να τρέφονται σωστά. Οι πελεκάνοι είναι συνηθισμένοι να ζουν σε μεγάλα κοπάδια, επομένως πιστεύουμε ότι τα νέα μέλη θα προσαρμοστούν πολύ καλά».