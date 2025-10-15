Γάζα: Η Χαμάς τρομοκρατεί μέσω smartphones - Βίντεο με εκτελέσεις Παλαιστινίων που ανήκουν σε αντίπαλες φατρίες
Τι μεταδίδουν για τον εμφύλιο στη Λωρίδα της Γάζας οι απεσταλμένοι του protothema.gr Γιάννης Χαραμίδης και Μαρίνος Αλειφέρης
Στα πρόθυρα εμφυλίου δείχνει ότι βρίσκεται πλέον η Λωρίδα της Γάζας, με την ένταση να αυξάνεται μεταξύ της Χαμάς και των ένοπλων παλαιστινιακών φατριών. Έχουμε συγκρούσεις σε όλο το μήκος της λωρίδας της Γάζας και μάλιστα έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο με τους επικεφαλής των φατριών να απαιτούν από τους άντρες της Χαμάς να μην κινούνται οπλισμένοι στην περιοχή τους.
Ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μαρίνος Αλειφέρης μεταδίδουν:
Μια νέα ομάδα ενόπλων με τίτλο ο «Στράτος του λαού» δημιουργήθηκε στις 14 Οκτωβρίου και ανακοίνωσε πως ελέγχει όλα τα κομβικά σημεία στον Βορρά της Γάζας. Δε θα επιτρέψει πρόσβαση στα σημεία από την πόλη της Γάζας μέχρι τα βόρεια σύνορα με το Ισραήλ στη Χαμάς.
Δείτε βίντεο:
Την ίδια στιγμή στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων προβλέπεται η ανάπτυξη 1000 παλαιστινίων μέσα στη λωρίδα της Γάζας η οποία θα λειτουργεί ως «αστυνομία της Γάζας» η οποία θα προσπαθήσει σιγά-σιγά να επαναφέρει την ομαλότητα στην περιοχή που τα τελευταία δύο χρόνια έχει δοκιμαστεί όσο καμία άλλη.
Η Χαμάς έχει αναπτύξει στη Γάζα ομάδες ενόπλων, οι οποίοι δε διστάζουν να προχωρούν ακόμα και σε δημόσιες εκτελέσεις στη μέση του δρόμου, υποστηρίζοντας ότι όσοι εκτελούνται είναι «συνεργάτες του Ισραήλ».
Στο αντίπαλο «στρατόπεδο» βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερις φατρίες (Popular Force, Doghmosh, Al-Majayda, Hellis) ορισμένες εκ των οποίων εμφανίζονται να στηρίζονται από το Ισραήλ.
Θύμα των συγκρούσεων ήταν, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος Σαλέχ αλ Τζαφαράουι, γνωστός στα παλαιστινιακά social media ως Mr. FAFO, ο οποίος, σύμφωνα με το Al Jazeera έπεσε νεκρός μέσα στη Γάζα από πυρά ομάδας υποστηριζόμενης προσκείμενης από το Ισραήλ .
Ο Σαμπάμπ φέρεται να έχει στρατολογήσει εκατοντάδες μαχητές στην πολιτοφυλακή του, προσφέροντας ελκυστικούς μισθούς, με τις Λαϊκές Δυνάμεις να αριθμούν περίπου 400 άνδρες, σύμφωνα με πηγές του Reuters.
Ο Σαμπάμπ φέρεται επίσης να υποστηρίζεται από το Ισραήλ με αξιωματούχους του ΟΗΕ να δηλώνουν στην Washington Post ότι η ομάδα του επωφελήθηκε από την προσφορά όπλων από το ισραηλινό κράτος για την αντίσταση κατά της Χαμάς. Ο Σαμπάμπ αρνείται τις κατηγορίες αυτές κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς.
Η ομάδα αυτή εμφανίζεται να έχει επεκτείνει τον έλεγχό της πέρα από τη νότια πόλη της Ράφα «αστυνομεύοντας» περιοχές υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.
Ισχυρή ένοπλη ομάδα θεωρείται και η φατρία Doghmosh με τον ηγέτη της, Μουμτάζ Ντογκμός, να έχει δηλώσει κάποτε υποταγή στο Ισλαμικό Κράτος. Ο ίδιος παλαιότερα ήταν ηγετικό μέλος της ομάδας «Στρατός του Ισλάμ» που βοήθησε τη Χαμάς στην απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίντ το 2006 μέσω της οποίας η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση πέτυχε την απελευθέρωση του αρχιτέκτονα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, Γιαχία Σινουάρ.
Αν και ο Ντογκμός δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, οι άνδρες του έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τη Χαμάς, με τουλάχιστον 27 νεκρούς μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το BBC.
Σε συγκρούσεις της δικής του ομάδας με ενόπλους της Χαμάς αποδίδεται και ο θάνατος του αλ Τζαφαράουι.
Τρίτος πόλος στον «εμφύλιο» θεωρείται η φατρία Al-Majayda που δραστηριοποιείται στο νότιο τμήμα της Γάζας, συγκεκριμένα στο Χαν Γιουνίς.
Στις αρχές Οκτωβρίου, μάλιστα, άνδρες της Χαμάς επιτέθηκαν σε μέλη της φατρίας αυτής με αποτέλεσμα αρκετούς νεκρούς.
Ηγέτης της Al-Majayda θεωρείται ο Χουσάμ αλ Αστάλ που έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ, με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να τον συνδέουν με τις δυνάμεις του Σαμπάμπ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.
Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Ynet, ο αλ Αστάλ έχει αυτοπροβληθεί ως σωτήρας από τη Χαμάς ισχυριζόμενος ότι η αντίσταση στη Γάζα θα «ανατρέψει τους μαχητές της Χαμάς για πάντα».
Τη Δευτέρα, πάντως, ο επικεφαλής της φατρίας Al-Majayda σε δήλωσή του εξέφρασε την υποστήριξή του στην κίνηση της Χαμάς να επιβάλει το νόμο και την τάξη στη Γάζα.
Από την πλευρά τους οι Hellis ελέγχουν τμήματα του προαστίου Σέτζαγια της πόλης της Γάζας με τον επικεφαλής της, Ραμί Χέλις να έχει ενώσει τις δυνάμεις του με μια τοπική φατρία υπό την ηγεσία του Αχμέντ Τζούντεγια για να πάρει τον έλεγχο των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.
Οι Hellis έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τη Χαμάς από το 2007 όταν η οργάνωση αυτή ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας το 2007, με την ομάδα του Χέλις να ευθυγραμμίζεται πολιτικά με το κόμμα Φατάχ που σήμερα κυβερνά τη Δυτική Όχθη.
Αν και Χέλις δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ισραηλινοί, παραμένει ασαφές εάν ήταν μία από τις τοπικές φατρίες που υποστήριξε το Τελ Αβίβ στον αγώνα κατά της Χαμάς.
