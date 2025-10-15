Γάζα: Η Χαμάς τρομοκρατεί μέσω smartphones - Βίντεο με εκτελέσεις Παλαιστινίων που ανήκουν σε αντίπαλες φατρίες

Οι 4 φατρίες

O Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ

Ο Μουμτάζ Ντογκμός

Το προφίλ της φατρίας Al-Majayda

Θύμα των συγκρούσεων ήταν, μεταξύ άλλων, ο δημοσιογράφος, γνωστός στα παλαιστινιακά social media ως Mr. FAFO, ο οποίος, σύμφωνα με το Al Jazeera έπεσε νεκρός μέσα στη Γάζα από πυρά ομάδας υποστηριζόμενης προσκείμενης από το Ισραήλ .Η πρώτη από τις φατρίες που φέρονται να συγκρούονται με τη Χαμάς είναιπου δραστηριοποιείται στο νότο με επικεφαλής τονΟ Σαμπάμπ φέρεται να έχει στρατολογήσει εκατοντάδες μαχητές στην πολιτοφυλακή του, προσφέροντας ελκυστικούς μισθούς, με τις Λαϊκές Δυνάμεις να αριθμούν περίπου 400 άνδρες, σύμφωνα με πηγές του Reuters.Ο Σαμπάμπ φέρεται επίσης να υποστηρίζεται από το Ισραήλ με αξιωματούχους του ΟΗΕ να δηλώνουν στην Washington Post ότι η ομάδα του επωφελήθηκε από την προσφορά όπλων από το ισραηλινό κράτος για την αντίσταση κατά της Χαμάς. Ο Σαμπάμπ αρνείται τις κατηγορίες αυτές κάνοντας λόγο για προπαγάνδα της Χαμάς.Η ομάδα αυτή εμφανίζεται να έχει επεκτείνει τον έλεγχό της πέρα από τη νότια πόλη της Ράφα «αστυνομεύοντας» περιοχές υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.Ισχυρή ένοπλη ομάδα θεωρείται και ημε τον ηγέτη της,, να έχει δηλώσει κάποτε υποταγή στο Ισλαμικό Κράτος. Ο ίδιος παλαιότερα ήταν ηγετικό μέλος της ομάδας «Στρατός του Ισλάμ» που βοήθησε τη Χαμάς στην απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίντ το 2006 μέσω της οποίας η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση πέτυχε την απελευθέρωση του αρχιτέκτονα της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, Γιαχία Σινουάρ.Αν και ο Ντογκμός δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ, οι άνδρες του έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τη Χαμάς, με τουλάχιστον 27 νεκρούς μόνο το περασμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το BBC.Σε συγκρούσεις της δικής του ομάδας με ενόπλους της Χαμάς αποδίδεται και ο θάνατος του αλ Τζαφαράουι.Τρίτος πόλος στον «εμφύλιο» θεωρείταιπου δραστηριοποιείται στο νότιο τμήμα της Γάζας, συγκεκριμένα στοΣτις αρχές Οκτωβρίου, μάλιστα, άνδρες της Χαμάς επιτέθηκαν σε μέλη της φατρίας αυτής με αποτέλεσμα αρκετούς νεκρούς.Ηγέτης της Al-Majayda θεωρείται οπου έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ, με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να τον συνδέουν με τις δυνάμεις του Σαμπάμπ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.Όπως μετέδωσε το ισραηλινό Ynet, ο αλ Αστάλ έχει αυτοπροβληθεί ως σωτήρας από τη Χαμάς ισχυριζόμενος ότι η αντίσταση στη Γάζα θα «ανατρέψει τους μαχητές της Χαμάς για πάντα».Τη Δευτέρα, πάντως, ο επικεφαλής της φατρίας Al-Majayda σε δήλωσή του εξέφρασε την υποστήριξή του στην κίνηση της Χαμάς να επιβάλει το νόμο και την τάξη στη Γάζα.Από την πλευρά τους οι Hellis ελέγχουν τμήματα του προαστίου Σέτζαγια της πόλης της Γάζας με τον επικεφαλής της, Ραμί Χέλις να έχει ενώσει τις δυνάμεις του με μια τοπική φατρία υπό την ηγεσία του Αχμέντ Τζούντεγια για να πάρει τον έλεγχο των περιοχών που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.Οι Hellis έχουν επανειλημμένα συγκρουστεί με τη Χαμάς από το 2007 όταν η οργάνωση αυτή ανέλαβε τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας το 2007, με την ομάδα του Χέλις να ευθυγραμμίζεται πολιτικά με το κόμμα Φατάχ που σήμερα κυβερνά τη Δυτική Όχθη.Αν και Χέλις δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ισραηλινοί, παραμένει ασαφές εάν ήταν μία από τις τοπικές φατρίες που υποστήριξε το Τελ Αβίβ στον αγώνα κατά της Χαμάς.