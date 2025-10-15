«Παράθυρο» Τραμπ για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα: Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τσακίσει την Χαμάς, θα το έκανε
Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις δώσω την εντολή», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας. Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις δώσω την εντολή», είπε χαρακτηριστικά.
«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», δήλωσε ο Τραμπ στο αμερικανικό δίκτυο CNN σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί. «Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους τσακίσει, θα το έκανε», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Αν και αναγνωρίζει ότι η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιστρέψει την πλειοψηφία των 28 σορών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, λέει: «Η απελευθέρωση αυτών των 20 (ζωντανών) ομήρων ήταν υψίστης σημασίας».
Σχολιάζοντας την εκτέλεση από τη Χαμάς ατόμων στη Γάζα που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ, ο Τραμπ λέει: «Αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα».
Η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες». Όταν ρωτήθηκε αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Αμερικανός απάντησε: «Το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα».
Όσον αφορά τις προσπάθειές του να πείσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συμφωνήσει στην εκεχειρία στη Γάζα, ο Τραμπ λέει: «Έπρεπε να τους συγκρατήσω... Το συζήτησα με τον Μπίμπι».
