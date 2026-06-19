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Νεκρός 43χρονος οδηγός γουρούνας στην Τουρκία μετά από τροχαίο, πήγε να αποφύγει σκύλο που πετάχτηκε στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
Νεκρός 43χρονος οδηγός γουρούνας στην Τουρκία μετά από τροχαίο, πήγε να αποφύγει σκύλο που πετάχτηκε στη μέση του δρόμου, δείτε βίντεο
Έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε με τη διαχωριστική λωρίδα με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει η γουρούνα και ο ίδιος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/6) στην περιοχή Παζάρ της Ριζούντας, στην Τουρκία.
Ένας 43χρονος οδηγός γουρούνας επιχείρησε να αποφύγει έναν σκύλο που πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του στη μέση του δρόμου πραγματοποιώντας έναν ελιγμό. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με τη διαχωριστική λωρίδα με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει η γουρούνα και ο ίδιος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας μιας επιχείρησης κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου. Η γουρούνα φαίνεται να χτυπάει τον σκύλο και να τον πετάει μερικά μέτρα πιο πέρα. Στη συνέχεια ο σκύλος σηκώνεται και απομακρύνεται μόνος του από το σημείο.
Ένας 43χρονος οδηγός γουρούνας επιχείρησε να αποφύγει έναν σκύλο που πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του στη μέση του δρόμου πραγματοποιώντας έναν ελιγμό. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, συγκρούστηκε με τη διαχωριστική λωρίδα με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει η γουρούνα και ο ίδιος να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
Όπως αναφέρει το iha, στο σημείο έσπευσαν ομάδες ιατρικής περίθαλψης και ασθενοφόρα, που μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η κηδεία του.
🔴Rize'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kontrolünü kaybettiği ATV aracıyla kaza yaparak hayatını kaybetti pic.twitter.com/FeHg3Bbgql— GZT (@gztcom) June 19, 2026
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας μιας επιχείρησης κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου. Η γουρούνα φαίνεται να χτυπάει τον σκύλο και να τον πετάει μερικά μέτρα πιο πέρα. Στη συνέχεια ο σκύλος σηκώνεται και απομακρύνεται μόνος του από το σημείο.
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