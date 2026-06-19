Στις 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου - Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ

Στις 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου - Ισραήλ

Το ραντεβού οριστικοποιήθηκε μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν

Στις 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου - Ισραήλ
Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα διεξαχθεί το τριήμερο 23-25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γείτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της λιβανέζικης προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στον Ρούμπιο ότι μια «συνολική κατάπαυση του πυρός» θα συνιστούσε τη «θεμελιώδη βάση» προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τον Ρούμπιο «για τη στήριξη των ΗΠΑ στον Λίβανο».





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