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Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, δείτε βίντεο
Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, δείτε βίντεο
Ένας συρμός προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ακινητοποιημένο τρένο - Πολλοί τραυματίες, κάποιοι από τους οποίους σοβαρά
Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, χωρίς να είναι σαφές από τις Αρχές πόσοι.
Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένε τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.
Το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Ελλάδα).
Συγκρούστηκαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.
Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, που ήταν ακινητοποιημένος, περίπου 4 χλμ νότια από τον σταθμό του Μπέντφορντ.
Σύμφωνα με τον Telegraph, ο συρμός είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης που σταματά τα τρένα αν περάσουν κόκκινους σηματοδότες. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο μηχανοδηγός του ακινητοποιημένου συρμού μιλούσε στο τηλέφωνο με προσωπικό συντήρησης όταν ο άλλος συρμός (Luton Airport Express) έπεσε στο πίσω τμήμα του.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίηση ούτε μειώθηκε η ταχύτητα του τρένουν.
«Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και μετά έπεσαν τα πάνελ της οροφής πάνω στον κόσμο, οι επιβάτες έπεφταν από τα καθίσματα. Όταν ακινητοποιήθηκε το τρένο είδαμε ότι το βαγόνι μας, που ήταν το δεύτερο, είχε εκτροχιαστεί», είπε επιβάτης στον Telegraph.
Προσθέτει η ίδια ότι «κάποιος ήταν αναίσθητος στο δάπεδο και άλλη μία που είχε σπάσει τα ζυγωματικά. Άλλοι αιμορραγούσαν βαριά».
Υπήρχαν ακόμη τραυματίες με μώλωπες, διασείσεις και άλλοι αποπροσανατολισμένοι, είπε και επισήμανε ότι τα ασθενοφόρα ήλθαν στο σημείο πολύ γρήγορα.
Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένε τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.
WATCH: Horrific scenes inside train after crash near Bedford pic.twitter.com/uR4sMusW5y— Rapid Report (@RapidReport2025) June 19, 2026
BREAKING: Two trains collide near Bedford, UK pic.twitter.com/zXJsR8sxOp— Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 19, 2026
🚨 PICTURED: The high-speed East Midlands Railway train that has collided with a commuter train near Bedford pic.twitter.com/l7iI5wawb9— Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026
Following the 2 high speed train in Bedford crashed just 30 minutes ago, there is over 50 people injured, 5 air support units and 30 plus emergency service vehicles on site pic.twitter.com/ugpd5yO8Dx— Alex K Phillips (@Alexkphillips) June 19, 2026
Συγκρούστηκαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.
Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, που ήταν ακινητοποιημένος, περίπου 4 χλμ νότια από τον σταθμό του Μπέντφορντ.
Σύμφωνα με τον Telegraph, ο συρμός είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης που σταματά τα τρένα αν περάσουν κόκκινους σηματοδότες. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο μηχανοδηγός του ακινητοποιημένου συρμού μιλούσε στο τηλέφωνο με προσωπικό συντήρησης όταν ο άλλος συρμός (Luton Airport Express) έπεσε στο πίσω τμήμα του.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίηση ούτε μειώθηκε η ταχύτητα του τρένουν.
Μαρτυρίες για τη σύγκρουσηΕπιβάτες μέσα τα τρένα μιλούν για μια σφοδρή σύγκρουση που τους πέταξε από τα καθίσματά τους.
«Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και μετά έπεσαν τα πάνελ της οροφής πάνω στον κόσμο, οι επιβάτες έπεφταν από τα καθίσματα. Όταν ακινητοποιήθηκε το τρένο είδαμε ότι το βαγόνι μας, που ήταν το δεύτερο, είχε εκτροχιαστεί», είπε επιβάτης στον Telegraph.
Προσθέτει η ίδια ότι «κάποιος ήταν αναίσθητος στο δάπεδο και άλλη μία που είχε σπάσει τα ζυγωματικά. Άλλοι αιμορραγούσαν βαριά».
Υπήρχαν ακόμη τραυματίες με μώλωπες, διασείσεις και άλλοι αποπροσανατολισμένοι, είπε και επισήμανε ότι τα ασθενοφόρα ήλθαν στο σημείο πολύ γρήγορα.
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