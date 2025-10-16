Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κυβερνοεπιθέσεις σε τέσσερα αεροδρόμια της Βόρειας Αμερικής: Μετέδωσαν μηνύματα υπέρ της Χαμάς και κατά του Τραμπ και του Νετανιάχου
Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», δηλώνοντας ότι «δικαίως προκάλεσε φόβο στους ταξιδιώτες»
Μηνύματα υπέρ της Χαμάς και κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου μεταδόθηκαν μέσω των συστημάτων ανακοινώσεων σε τέσσερα αεροδρόμια της Βόρειας Αμερικής την Τρίτη, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας.
Σύμφωνα με βίντεο επιβατών που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, τα μηνύματα ακούστηκαν στο αεροδρόμιο του Χάρισμπεργκ στην Πενσυλβάνια, ενώ ανάλογα περιστατικά αναφέρθηκαν και στα αεροδρόμια Κελόουνα και Βικτώρια στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, καθώς και στο αεροδρόμιο του Ουίνδσορ στο Οντάριο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών του Καναδά.
Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο», δηλώνοντας ότι «δικαίως προκάλεσε φόβο στους ταξιδιώτες» και ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συνεργάζεται με το αεροδρόμιο του Χάρισμπεργκ «για να διαλευκάνει την υπόθεση».
Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων κυβερνοεπιθέσεων κατά αεροπορικών εταιρειών και αεροδρομίων διεθνώς. Τον Ιούνιο, γνωστή εγκληματική ομάδα είχε παραβιάσει δίκτυα αερομεταφορέων σε ΗΠΑ και Καναδά, ενώ τον Σεπτέμβριο χάκερ είχαν προκαλέσει χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια διακόπτοντας τα συστήματα check-in.
Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Χάρισμπεργκ, Σκοτ Μίλερ, δήλωσε ότι «μη εξουσιοδοτημένος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο σύστημα ανακοινώσεων και αναπαρήγαγε ηχογραφημένο μήνυμα», τονίζοντας πως δεν υπήρξε καμία απειλή για επιβάτες ή προσωπικό. Το σύστημα απενεργοποιήθηκε άμεσα, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα.
Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μία πτήση βρισκόταν σε διαδικασία επιβίβασης. Από προληπτικά μέτρα το αεροσκάφος ελέγχθηκε χωρίς να εντοπιστεί κανένα πρόβλημα και απογειώθηκε κανονικά.
Αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε και στο αεροδρόμιο της Κελόουνα. Σε βίντεο επιβατών ακούγονται συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ σε οθόνες εμφανίστηκαν μηνύματα υπέρ της Χαμάς. Το προσωπικό αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί μεγάφωνα για να ενημερώνει τους επιβάτες, καθώς το σύστημα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.
Το αεροδρόμιο της Βικτώρια ανακοίνωσε ότι «μη εξουσιοδοτημένο ηχητικό μήνυμα» μεταδόθηκε εξαιτίας «προβλήματος σε λογισμικό cloud», ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση.
Pro-Hamas hack briefly hits Windsor airport screens and PA system https://t.co/w3J9PvSuib— CTV National News (@CTVNationalNews) October 16, 2025
Στο αεροδρόμιο του Ουίνδσορ, όπου εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν προγραμματισμένες αφίξεις ή αναχωρήσεις, η διοίκηση εντόπισε και απέσυρε άμεσα τα μηνύματα, επαναφέροντας τη λειτουργία του συστήματος μέσα σε λίγα λεπτά.
