Επεισόδια στο Ούντινε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιταλίας-Ισραήλ - Τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι, δείτε βίντεο
Επεισόδια στο Ούντινε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιταλίας-Ισραήλ - Τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι, δείτε βίντεο

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων

Επεισόδια στο Ούντινε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ιταλίας-Ισραήλ - Τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι, δείτε βίντεο
Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Iσραήλ.

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.



Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τραυματίσθηκαν δυο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλο δημοσιογράφο του δικτύου Local Team. Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.



Η ιταλική κεντροαριστερά αντέδρασε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.






