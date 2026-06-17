Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Λ.Αθηνών λόγω τροχαίων - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Λ.Αθηνών λόγω τροχαίων - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, ενώ αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στο κέντρο της Αθήνας
UPD:
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (17/6), με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.
Η λεωφόρος Κηφισού βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Στο ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την ίδια στιγμή, στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται έως και τη Μεταμόρφωση, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.
Η λεωφόρος Κηφισού βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Στο ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Την ίδια στιγμή, στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται έως και τη Μεταμόρφωση, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.
Καθυστερήσεις και στην Αττική ΟδόΠροβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 17, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
Άνω των 30΄ από Κύμης έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία),
10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/oQ2TkXIODL
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα