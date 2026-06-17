Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Χαμηλές ταχύτητες σε Κηφισό και Λ.Αθηνών λόγω τροχαίων - Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Εικόνα της κίνησης, ώρα 08:40

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

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Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης (17/6), με τον Κηφισό να συγκεντρώνει για ακόμη μία ημέρα τα μεγαλύτερα προβλήματα.Η λεωφόρος Κηφισού βρίσκεται στο κόκκινο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.Στο ανοδικό ρεύμα προς Λαμία, η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφεται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.Την ίδια στιγμή, στο καθοδικό ρεύμα προς Πειραιά, οι καθυστερήσεις εκτείνονται έως και τη Μεταμόρφωση, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων.Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας.