Η Ρωσία επιβεβαιώνει τα προειδοποιητικά πυρά φρεγάτας κατά βρετανικού ιστιοπλοϊκού στη Μάγχη

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε το περιστατικό υποστηρίζοντας ότι το σκάφος ακολουθούσε επικίνδυνη πορεία που θα το έφερνε σε πολύ κοντινή απόσταση από τη φρεγάτα Admiral Grigorovich





Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου το μεσημέρι της Τρίτης, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια της Νήσου Ουάιτ, σε διεθνή ύδατα της Μάγχης.







Heres what really happened in the English channel today.



"Today, June 16 at 12.45, the crew of the frigate "Admiral Grigorovich" detected a yacht named "Bright Future" under the British flag in the English Channel, which was heading towards a dangerous collision course. They… pic.twitter.com/fpNfaMHDtC — Chay Bowes (@BowesChay) June 16, 2026





Κατά τη ρωσική εκδοχή, το ιστιοπλοϊκό συνέχισε να προσεγγίζει το πολεμικό πλοίο παρά τις προειδοποιήσεις.



Όταν η απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών μειώθηκε περίπου στα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης της φρεγάτας διέταξε τη ρίψη προειδοποιητικών πυρών με φορητό οπλισμό μπροστά από την πορεία του ιστιοπλοϊκού.



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Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι «το πλήρωμα της Admiral Grigorovich ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή περιστατικού».



Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η ρωσική φρεγάτα προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, αφού είχαν προηγηθεί προσπάθειες επικοινωνίας με το βρετανικό σκάφος.



Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε ότι τα πυρά δεν στρέφονταν κατά του ιστιοπλοϊκού.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι πολεμικό πλοίο του ρωσικού ναυτικού έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά βρετανικού ιστιοπλοϊκού στη Μάγχη την Τρίτη, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος ακολουθούσε επικίνδυνη πορεία που θα το έφερνε σε πολύ κοντινή απόσταση από τη φρεγάτα , «Admiral Grigorovich». Το περιστατικό σημειώθηκε νότια της Νήσου Ουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή ζημιές.Το περιστατικό καταγράφηκε περίπου το μεσημέρι της Τρίτης, σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια της Νήσου Ουάιτ, σε διεθνή ύδατα της Μάγχης.Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο ABC News , σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα Admiral Grigorovich εντόπισε ένα ιστιοπλοϊκό με βρετανική σημαία να κινείται με χρήση μηχανής σε πορεία που, όπως υποστηρίζει η Μόσχα, θα το έφερνε σε επικίνδυνα μικρή απόσταση από το πολεμικό πλοίο.Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι το πλήρωμα της φρεγάτας επιχείρησε αρχικά να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου με το ιστιοπλοϊκό, ενώ χρησιμοποίησε φωτοβολίδες και ηχητικά σήματα προειδοποίησης.Κατά τη ρωσική εκδοχή, το ιστιοπλοϊκό συνέχισε να προσεγγίζει το πολεμικό πλοίο παρά τις προειδοποιήσεις.Όταν η απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών μειώθηκε περίπου στα 150 μέτρα, ο κυβερνήτης της φρεγάτας διέταξε τη ρίψη προειδοποιητικών πυρών με φορητό οπλισμό μπροστά από την πορεία του ιστιοπλοϊκού.«Το σκάφος άλλαξε αμέσως πορεία και απομακρύνθηκε από το πολεμικό πλοίο», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται επίσης ότι «το πλήρωμα της Admiral Grigorovich ενήργησε σε πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες ναυσιπλοΐας και έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή περιστατικού».Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε από την πλευρά του ότι η ρωσική φρεγάτα προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά, αφού είχαν προηγηθεί προσπάθειες επικοινωνίας με το βρετανικό σκάφος.Ωστόσο, εκπρόσωπος του υπουργείου διευκρίνισε ότι τα πυρά δεν στρέφονταν κατά του ιστιοπλοϊκού.

«Τα πυρά δεν είχαν ως στόχο το σκάφος και αποτέλεσαν προσπάθεια αποτροπής ενδεχόμενης σύγκρουσης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιπολικό του Βασιλικού Ναυτικού HMS Mersey παρακολουθούσε τη ρωσική φρεγάτα την ώρα του συμβάντος.



Μετά το περιστατικό, λέμβος του HMS Mersey προσέγγισε το ιστιοπλοϊκό προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να επιβεβαιώσει ότι οι επιβαίνοντες ήταν ασφαλείς.



Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές και ότι το ιστιοπλοϊκό συνέχισε κανονικά το ταξίδι του.



Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά από επιχείρηση του Βασιλικού Ναυτικού στη Μάγχη κατά του δεξαμενόπλοιου Smyrtos, το οποίο βρίσκεται υπό κυρώσεις λόγω της φερόμενης συμμετοχής του στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.



Παρά τη χρονική εγγύτητα των δύο γεγονότων, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η έρευνά του κατέληξε στο συμπέρασμα πως το περιστατικό με τη φρεγάτα Admiral Grigorovich ήταν μεμονωμένο και δεν συνδέεται με την επιχείρηση κατά του Smyrtos.