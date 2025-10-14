Στη Μόσχα αύριο ο Σύρος πρόεδρος Σάρα - Στο επίκεντρο των συνομιλιών οι ρωσικές βάσεις και η παράδοση του Άσαντ

Η Μόσχα προσπαθεί να διατηρήσει σχέσεις με τις νέες συριακές αρχές και πρότεινε στη Δαμασκό τη διπλωματική στήριξή της με αφορμή τα ισραηλινά πλήγματα σε συριακό έδαφος