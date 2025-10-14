Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις σοροί των ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς
Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων που η Χαμάς επέστρεψε στο Ισραήλ το βράδυ της Δευτέρας ταυτοποιήθηκαν από τους ιατροδικαστές και οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις (IDF).
Οι IDF ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για τις σορούς του 26χρονου Γκάι Ιλούζ, του 23χρονου Νεπαλέζου Μπίπιν Τζόσι και δύο άλλων ομήρων, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν αργότερα.
Η Χαμάς δήλωσε, επίσης, χθες, ότι επέστρεψε τις σορούς του Γιόσι Σαράμπι και του αξιωματικού των IDF, λοχαγού Ντάνιελ Περέζ.
Σύμφωνα με το στρατό, που επικαλείται πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, ο Ιλούζ τραυματίστηκε και απήχθη ζωντανός από τρομοκράτες της Χαμάς κοντά στην περιοχή Τελ Γκάμα στα σύνορα της Γάζας, αφού έφευγε από το μουσικό φεστιβάλ της Nova κοντά στη στρατιωτική βάση Ρέιμ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023.
Ο Ιλούζ πέθανε από τα τραύματά του κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του στη Γάζα, αφού δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τον IDF.
Ο Τζόσι, φοιτητής γεωπονίας από το Νεπάλ, του οποίου ο θάνατος δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα από το Ισραήλ μέχρι τώρα, απήχθη από ένα καταφύγιο για βόμβες στο κιμπούτς Αλουμίν.
Οι IDF εκτιμούν ότι δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του τους πρώτους μήνες του πολέμου.
Τα τελικά συμπεράσματα θα καθοριστούν μόλις το ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir ολοκληρώσει τις εξετάσεις σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου τους, προσθέτουν οι IDF.
🟡 IDF representatives informed the families of Guy Iluz, Bipin Joshi, and two additional deceased hostages, whose names have not yet been cleared for publication by their families, that their loved ones have been brought back for burial.— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2025
According to the information and… pic.twitter.com/sL7HpkiN5l
Ο στρατός επαναλαμβάνει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», αφού η τρομοκρατική οργάνωση επέστρεψε χθες μόνο τα πτώματα τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους.
