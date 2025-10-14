Ταυτοποιήθηκαν οι τέσσερις σοροί των ομήρων που επέστρεψε η Χαμάς

Ο στρατός επαναλαμβάνει ότι «η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία και να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή όλων των σορών», αφού η τρομοκρατική οργάνωση επέστρεψε χθες μόνο τα πτώματα τεσσάρων από τους 28 νεκρούς ομήρους.