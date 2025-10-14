Reuters: Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου για να δεχθεί τη συμφωνία και τώρα πρέπει να τον κρατήσει στη γραμμή της ειρήνης

Ο παράγοντας Νετανιάχου

Ένας πιο αυστηρός Τραμπ

Οι εκλογές στο Ισραήλ και οι πιέσεις εκ δεξιών

ειδικός για τηστοκαι πρώην αξιωματούχος τουεκτίμησε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκτροχιαστεί η συμφωνία. «Δύσκολα θυμάται κανείς διεθνή συμφωνία που να άφηνε τόσα πολλά για αργότερα», πρόσθεσε.Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οέχει επιρροή έναντι τουεν μέρει χάρη στη σταθερή υποστήριξή του προς το Ισραήλ σε άλλα κρίσιμα ζητήματα. Ήδη, στην πρώτη του θητεία είχε αναγνωρίσει επίσημα τηνως πρωτεύουσα τουκαι ταως ισραηλινό έδαφος. Ο Τραμπ, είπε ο αξιωματούχος «δεν προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Έχει σταθεί κυριολεκτικά πλάι-πλάι με το Ισραήλ στο 100%. Και γι’ αυτό έχει τη δυνατότητα να το καθοδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.Σύμμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσκόποπου έχει εργαστεί για τον Νετανιάχου τη δεκαετία του 1990, ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει άλλη επιλογή από το να «συμμορφωθεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μικτό ιστορικό όσον αφορά στην άσκηση πίεσης στον Νετανιάχου. Στο παρελθόν παρείχε πολιτική κάλυψη, παρά τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανησυχίες για την κατάσταση στη Γάζα.Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκε πιο αυστηρός. Ανάγκασε τον Νετανιάχου να τηλεφωνήσει στον εμίρη του Κατάρ για να ζητήσει «συγγνώμη» για τον βομβαρδισμό του Σεπτεμβρίου, με στόχο διαπραγματευτές της Χαμβάς. Με πιέσεις, τον έπεισε να υπογράψει το σχέδιο 20 σημείων, παρότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ενδοιασμούς.«Το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι είναι πολύ πιο δημοφιλής στο Ισραήλ από τον Νετανιάχου», είπε ο Άλτερμαν, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί είτε να στηρίξει το πολιτικό του μέλλον είτε να το υπονομεύσει.Τη Δευτέρα, μιλώντας στην Κνεσέτ, οαστειεύτηκε με τονλέγοντάς του ότι «μπορεί τώρα να είναι πιο ευγενικός, γιατί δεν είναι είναι πια σε πόλεμο».Οι εκλογές του επόμενου χρόνου ενδεχομένως θα αλλάξουν δραματικά τους πολιτικούς υπολογισμούς τουΣύμφωνα με αναλυτές, εάν ηκαθυστερήσει να αφοπλιστεί, τα δεξιά στοιχεία του κυβερνητικού συνασπισμού, που εμμένουν στην πλήρη παράδοση της οργάνωσης, ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ακυρώνοντας τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ.Ένα άλλο σημείο που ενδεχομένως θα προκαλέσει ένταση είναι η πρόβλεψη του σχεδίου ειρήνης για την πιθανότητα μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, κάτι που οι περισσότεροι Ισραηλινοί δυσκολεύονται να αποδεχθούν.Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλτυχόν προεκλογική εκστρατεία κατά της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, ενδεχομένως θα περιορίσει τη διάθεση των αραβικών χωρών να πιέσουν τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, βάσει της συμφωνίας Τραμπ.Ο όρος, ανέφερε ο Σαπίρο, ήταν σημαντικός για να εξασφαλιστεί η στήριξη των αραβικών χωρών. «Αν όμως ο πολιτικός λόγος στο Ισραήλ εξελιχθεί σε πλήρη απόρριψη ενός παλαιστινιακού κράτους για πάντα, αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τον ενθουσιασμό των Αράβων να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί», πρόσθεσε.