Reuters: Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου για να δεχθεί τη συμφωνία και τώρα πρέπει να τον κρατήσει στη γραμμή της ειρήνης
Ο Αμερικανός πρόεδρος πέτυχε μια διπλωματική νίκη, ωστόσο θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στον Νετανιάχου – Οι ασάφειες στο κείμενο της συμφωνίας και οι λεπτομέρειες που μπορεί να την τινάξουν στον αέρα
Τα πιθανά «αγκάθια» στην εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας και απελευθέρωσης των ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επιχειρεί να εντοπίσει το Reuters, που εκτιμά ότι η διπλωματική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα εξαρτηθεί εν μέρει και από το εάν θα μπορέσει να κρατήσει στο πλευρό του τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Τόσο οι διαφωνίες και τα σκοπίμως ασαφή σημεία της συμφωνίας όσο και οι εσωτερικές πιέσεις που αναμένεται να δεχθεί ο Νετανιάχου, κυρίως από τα ακροδεξιά κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού, ενδέχεται να τον δυσκολέψουν στην τήρηση της συμφωνίας και με τις εκλογές να πλησιάζουν.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, για να ριζώσει η ειρήνη, ο αυτοαποκαλούμενος ειρηνοποιός Ντόναλντ Τραμπ, που κάνει καμπάνια για το Νόμπελ Ειρήνης, θα πρέπει να συνεχίσει να ασκεί πίεση στον άνθρωπο του οποίου τη στήριξη θα χρειαστεί στις επόμενες φάσεις του σχεδίου του, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.
Ο Νετανιάχου θεωρείται ισχυρογνώμων και δύσκολος συνομιλητής, κάτι που έχουν διαπιστώσει οι Αμερικανοί πρόεδροι από τον Μπιλ Κλίντον μέχρι τον Τζο Μπάιντεν. Ακόμη και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν εκφράσει απογοήτευση για ισραηλινά πλήγματα που υπονόμευαν την αμερικανική πολιτική.
Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να τον πιέσει για να αποδεχθεί το πλαίσιό του για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Παράλληλα, έπεισε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να μεσολαβήσουν ώστε η Χαμάς να επιστρέψει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους, που ήταν και το βασικό διαπραγματευτικό της χαρτί.
Όμως πλέον, οι συνθήκες θα είναι πιο δύσκολες.
Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χαμάς παραμένουν βαθιά διχασμένοι σε πολλά ζητήματα του σχεδίου 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ. Με δεδομένο ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για τις εκλογές, τον επόμενο χρόνο, η προσέγγιση του Νετανιάχου ενδέχεται να αλλάξει, καθώς θα προσπαθήσει να κρατήσει ενωμένη τη δεξιά του συμμαχία, καθώς οι δύο ισχυροί του εταίροι, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμοτριτς, έχουν επικρίνει τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς. Ο Μπεν-Γκβιρ, υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, έχει απειλήσει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Ο Νιμρόντ Γκόρεν, πρόεδρος του ισραηλινού think tank Mitvim για την εξωτερική πολιτική σημειώνει ότι το 1826 είναι μία χρονιά όπου όλα συνδέονται με τις εκστρατείες και οι υπολογισμοί του Νετανιάχου μπορούν να αλλάξουν για να επικεντρωθεί στην πολιτική του επιβίωση.
Την ίδια ώρα, διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι η δύναμη του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ είναι ταυτόχρονα και η αδυναμία του. Η συμφωνία έχει πολλά ασαφή σημεία. Καμία πλευρά δεν έχει συμφωνήσει στις λεπτομέρειες κάθε όρου. Η ασάφεια ήταν κρίσιμη για να υπογράψουν και οι δύο πλευρές. Όμως, το πιο δύσκολο διπλωματικό έργο τώρα αρχίζει.
Ένα από τα πιθανά σημεία τριβής αφορά την απαίτηση του αφοπλισμού της Χαμάς και του αποκλεισμού της από κάθε ρόλο στη μελλοντική διοίκηση της Γάζας. Αν και η οργάνωση αποδέχθηκε γενικά το σχέδιο, η επίσημη απάντησή της δεν ανέφερε ρητά αυτούς τους όρους. ΟΙ ηγέτες της έχουν υπονοήσει ότι θα υπάρχει ρόλος γι’ αυτούς την επόμενη ημέρα.
«Ισχυρογνώμων και δύσκολος συνομιλητής ο Νετανιάχου»
Οι διαφορές στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τζον Άλτερμαν, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών στην Ουάσιγκτον και πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ εκτίμησε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκτροχιαστεί η συμφωνία. «Δύσκολα θυμάται κανείς διεθνή συμφωνία που να άφηνε τόσα πολλά για αργότερα», πρόσθεσε.
Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο Τραμπ έχει επιρροή έναντι του Νετανιάχου, εν μέρει χάρη στη σταθερή υποστήριξή του προς το Ισραήλ σε άλλα κρίσιμα ζητήματα. Ήδη, στην πρώτη του θητεία είχε αναγνωρίσει επίσημα την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και τα Υψίπεδα του Γκολάν ως ισραηλινό έδαφος. Ο Τραμπ, είπε ο αξιωματούχος «δεν προσπαθεί να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Έχει σταθεί κυριολεκτικά πλάι-πλάι με το Ισραήλ στο 100%. Και γι’ αυτό έχει τη δυνατότητα να το καθοδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.
Σύμμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσκόπο Μίτσελ Μπαράκ, που έχει εργαστεί για τον Νετανιάχου τη δεκαετία του 1990, ο πρωθυπουργός της χώρας δεν έχει άλλη επιλογή από το να «συμμορφωθεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο ο Τραμπ βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μικτό ιστορικό όσον αφορά στην άσκηση πίεσης στον Νετανιάχου. Στο παρελθόν παρείχε πολιτική κάλυψη, παρά τις αυξανόμενες ανθρωπιστικές ανησυχίες για την κατάσταση στη Γάζα.
Όμως, τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκε πιο αυστηρός. Ανάγκασε τον Νετανιάχου να τηλεφωνήσει στον εμίρη του Κατάρ για να ζητήσει «συγγνώμη» για τον βομβαρδισμό του Σεπτεμβρίου, με στόχο διαπραγματευτές της Χαμβάς. Με πιέσεις, τον έπεισε να υπογράψει το σχέδιο 20 σημείων, παρότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ενδοιασμούς.
«Το μεγαλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί του Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι είναι πολύ πιο δημοφιλής στο Ισραήλ από τον Νετανιάχου», είπε ο Άλτερμαν, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί είτε να στηρίξει το πολιτικό του μέλλον είτε να το υπονομεύσει.
Τη Δευτέρα, μιλώντας στην Κνεσέτ, ο Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε με τον «Μπίμπι», λέγοντάς του ότι «μπορεί τώρα να είναι πιο ευγενικός, γιατί δεν είναι είναι πια σε πόλεμο».
Οι εκλογές του επόμενου χρόνου ενδεχομένως θα αλλάξουν δραματικά τους πολιτικούς υπολογισμούς του Νετανιάχου. Σύμφωνα με αναλυτές, εάν η Χαμάς καθυστερήσει να αφοπλιστεί, τα δεξιά στοιχεία του κυβερνητικού συνασπισμού, που εμμένουν στην πλήρη παράδοση της οργάνωσης, ενδέχεται να ασκήσουν πιέσεις για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ακυρώνοντας τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ.
Ένα άλλο σημείο που ενδεχομένως θα προκαλέσει ένταση είναι η πρόβλεψη του σχεδίου ειρήνης για την πιθανότητα μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, κάτι που οι περισσότεροι Ισραηλινοί δυσκολεύονται να αποδεχθούν.
Σύμφωνα με τον πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στο Ισραήλ Νταν Σαπίρο, τυχόν προεκλογική εκστρατεία κατά της ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, ενδεχομένως θα περιορίσει τη διάθεση των αραβικών χωρών να πιέσουν τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, βάσει της συμφωνίας Τραμπ.
Ο όρος, ανέφερε ο Σαπίρο, ήταν σημαντικός για να εξασφαλιστεί η στήριξη των αραβικών χωρών. «Αν όμως ο πολιτικός λόγος στο Ισραήλ εξελιχθεί σε πλήρη απόρριψη ενός παλαιστινιακού κράτους για πάντα, αυτό θα μπορούσε να μετριάσει τον ενθουσιασμό των Αράβων να παίξουν τον ρόλο που τους αναλογεί», πρόσθεσε.
Ο παράγοντας Νετανιάχου
Ένας πιο αυστηρός Τραμπ
Οι εκλογές στο Ισραήλ και οι πιέσεις εκ δεξιών
