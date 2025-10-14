Ισπανία: Συνελήφθησαν δύο ακτιβίστριες για βανδαλισμό πίνακα στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης

Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε δύο ακτιβίστριες
του κινήματος Futuro Vegetal
, οι οποίες κατηγορούνται ότι έριξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά σε ένα ιστορικό έργο τέχνης στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης την Κυριακή(12/10).
Οι διαδηλώτριες βανδάλισαν
το έργο του José Garnelo «Primer homenaje a Cristóbal Colón» την Κυριακή, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στον εορτασμό της Εθνικής Εορτής της Ισπανίας
.
Το έργο τέχνης
του Ισπανού ζωγράφου, το οποίο απεικονίζει τον πρώτο φόρο τιμής στον Κολόμβο, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες αργότερα χάρη στις ενέργειες του προσωπικού του μουσείου. Το περιστατικό πυροδότησε νέα συζήτηση σχετικά με την προστασία αντικειμένων που θεωρούνται ότι απεικονίζουν την ιστορία και την καλλιτεχνική κληρονομιά της Ισπανίας.
Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν για έγκλημα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, αφού κρατήθηκαν από έναν υπάλληλο του μουσείου μέχρι να φτάσουν οι αρχές.
Οι επισκέπτες εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά λίγες ώρες αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο πίνακας είχε αποκατασταθεί και ότι το έργο ήταν και πάλι σε έκθεση.
Σύμφωνα με δήλωση του κινήματος Futuro Vegetal, οι ακτιβιστές κρατούσαν ένα πανό με το σύνθημα «12 Οκτωβρίου, τίποτα να γιορτάσουμε» και επεδίωκαν να καταγγείλουν τις συνέπειες του αποικιοκρατισμού.
Στόχος και το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία
Την ίδια μέρα, περίπου είκοσι ακτιβιστές της ομάδας Marea Palestina
πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία μπροστά από τη Guernica στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης Βασίλισσα Σοφία, κρατώντας πλακάτ με τη φράση «Σταματήστε τη γενοκτονία».