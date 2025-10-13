Ανάλυση NYT: Οι Ισραηλινοί ευχαριστούν τον Τραμπ περισσότερο από τον Νετανιάχου - Τι δεν είπε για τη Γάζα
Θριαμβευτική υποδοχή στο Ισραήλ - Εγκώμια για τον Νετανιάχου αλλα σιωπή για την ανοικοδόμηση της Γάζας και υπαινιγμοί για επαφή με το Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Ισραήλ λίγα λεπτά αφότου απελευθερώθηκαν οι πρώτοι από τους 20 ομήρους της Χαμάς και βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με πρωτοφανή ενθουσιασμό από μια χώρα που τον πιστώνει περισσότερο από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη λήξη ενός πολέμου δύο ετών και τις συγκινητικές επανενώσεις οικογενειών.
Μιλώντας στην Κνέσετ, ο Τραμπ διακήρυξε ότι «αυτό δεν είναι απλώς το τέλος ενός πολέμου, είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου». Και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής». Οι εικόνες ενθουσιασμού, οι κραυγές «Trump, Trump» στην Πλατεία των Ομήρων και τα κόκκινα καπέλα τύπου MAGA μέσα στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατέδειξαν μια πρωτοφανή λατρεία για έναν πρόεδρο που, στην ίδια του τη χώρα, εξακολουθεί να διχάζει.
Στην ίδια ομιλία, ο Τραμπ προκάλεσε έκπληξη όταν πρότεινε δύο φορές άνοιγμα διαλόγου με το Ιράν, λίγους μόλις μήνες αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν βομβαρδίσει ιρανικούς στόχους. «Ξέρετε τι θα ήταν υπέροχο; Αν μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία ειρήνης μαζί τους», είπε απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς βουλευτές. «Νομίζω πως είναι κουρασμένοι». Η αίθουσα ωστόσο αντέδρασε ψυχρά, χωρίς ενθουσιασμό.
Αντίθετα, θερμά χειροκροτήματα προκάλεσαν οι αναφορές του στην εξουδετέρωση Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων και στην περιγραφή των αμερικανικών επιδρομών με βομβαρδιστικά B-2 εναντίον των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου σε Φορντό, Νατάνζ και Εσφαχάν.
Ακόμη και την ώρα που ο Τραμπ βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ισραέλ Κατς αποκάλυψε πως η Χαμάς είχε παραδώσει τα λείψανα μόνο τεσσάρων από τους 28 ομήρους που είχαν πεθάνει στην αιχμαλωσία, προειδοποιώντας ότι κάθε καθυστέρηση «θα αντιμετωπιστεί αναλόγως».
Παρά τα ανοιχτά ζητήματα, ο Τραμπ επέλεξε να αγνοήσει τις παγίδες. Εξήρε τον Νετανιάχου ως «όχι τον πιο εύκολο άνθρωπο, αλλά έναν σπουδαίο ηγέτη», ενώ μίλησε με θαυμασμό για τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, επιχειρηματία ακινήτων από τη Νέα Υόρκη, τον οποίο αποκάλεσε «Χένρι Κίσινγκερ που δεν κάνει διαρροές».
Μοναδική αναφορά ήταν ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφές με αραβικά και ευρωπαϊκά κράτη που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη σταθεροποίηση και την ανοικοδόμηση της περιοχής. Πέραν αυτού, το «οδοιπορικό ειρήνης» έμεινε χωρίς σαφή βήματα υλοποίησης.
Στο οικονομικό πεδίο, ο Τραμπ επανέλαβε το γνώριμο δόγμα του: οι χώρες θα πράξουν «με βάση τα συμφέροντά τους», υποστηρίζοντας ότι η ένταξη στις Συμφωνίες του Αβραάμ ενισχύει το εμπόριο και την ευημερία. Όμως, όπως σημείωσε η εφημερίδα, η Μέση Ανατολή έχει αποδείξει πολλές φορές ότι οι θρησκευτικές και εθνοτικές συγκρούσεις υπερβαίνουν την οικονομική λογική.
Ο βουλευτής Αϊμάν Οντέχ, ένας από τους δύο, απάντησε ότι «οι ομιλίες αυτές δεν θα ξεπλύνουν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα». Και πρόσθεσε: «Υπάρχουν δύο λαοί εδώ, και κανένας δεν πρόκειται να φύγει».
Με αυτή τη φράση έκλεισε την επίσκεψή του, προτιμώντας τη λάμψη του θριάμβου από τις δύσκολες απαντήσεις για την επόμενη μέρα — για τη Γάζα, τους Παλαιστινίους και το πώς θα μετατραπεί μια εύθραυστη εκεχειρία σε πραγματική ειρήνη.
«Ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ»Όπως αναφέρουν οι New York Times σε ανάλυσή τους, ο Νετανιάχου, που είχε αποδοκιμαστεί έντονα στο Τελ Αβίβ το προηγούμενο βράδυ, χαρακτήρισε τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο». Ακούστηκαν μάλιστα φωνές για να προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης ή το Βραβείο του Ισραήλ.
PM NETANYAHU: I have to tell you, I've seen a lot of American presidents. I've seen a lot in the time that I've been here, and I've been here quite a lot of time."— Fox News (@FoxNews) October 13, 2025
"I've never seen anyone move the world so quickly, so decisively, so resolutely as our friend, President Donald J.… pic.twitter.com/8c6kDkdMGh
Σιωπή για τη Γάζα και τις Παλαιστινιακές προοπτικέςΠίσω από τη θριαμβολογία, ωστόσο, οι διαφωνίες για το μέλλον της Γάζας ήταν εμφανείς. Ο Τραμπ επέμεινε ότι «ο πόλεμος τελείωσε», ενώ ο Νετανιάχου απέφυγε να δεσμευτεί για το αν οι ισραηλινές δυνάμεις θα επιστρέψουν αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί ή αποχωρήσει από το έδαφος της Λωρίδας. Το σημείο αυτό του 20 σημείων σχεδίου Τραμπ δεν έχει γίνει αποδεκτό από τη Χαμάς, και ήδη οι πολιτοφυλακές της φαίνεται να επανακάμπτουν σε συνοικίες από τις οποίες αποσύρθηκε ο ισραηλινός στρατός.
Χωρίς σχέδιο για ανοικοδόμησηΌπως σημειώνουν οι New York Times, ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στο πώς θα ανοικοδομηθεί η Γάζα ή ποιο θα είναι το πολιτικό μέλλον των Παλαιστινίων. Ούτε έγινε λόγος για τις δύσκολες ισορροπίες ανάμεσα σε ένα ενδεχόμενο παλαιστινιακό κράτος και τα εναλλακτικά σενάρια που έχουν συζητηθεί ανεπίσημα.
President Trump gathered with the leaders of Egypt, Turkey and Qatar at a global summit Monday for a signing ceremony on the Gaza ceasefire.— Bloomberg (@business) October 13, 2025
Almost three dozen world leaders from Europe and the Middle East were also in attendance https://t.co/DofKWpz41r pic.twitter.com/347EnPBYIp
Ισχυρό Ισραήλ, απομονωμένο ΙσραήλΟ Τραμπ εξήρε τη στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ, λέγοντας ότι βγήκε από τη διετία πολέμου «ισχυρότερο και πιο σεβαστό». Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη διπλωματική απομόνωση της χώρας, καθώς πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στηρίζουν πλέον την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, εν μέρει λόγω των τεράστιων απωλειών αμάχων από τις ισραηλινές επιθέσεις.
Οι σιωπέςΠαρά τις επευφημίες, δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις. Μικρές διαδηλώσεις σημειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ δύο βουλευτές του μεικτού παλαιστινιοϊσραηλινού κόμματος εκδιώχθηκαν από την Κνεσέτ όταν ύψωσαν πανό με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη!». Ο Τραμπ, βλέποντάς τους να απομακρύνονται, σχολίασε: «Ήταν πολύ αποτελεσματικό».
Ο Τραμπ και το αφήγημα του θριάμβουΟ Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε άμεσα τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων με την καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι «αν δεν είχαμε εξαφανίσει αυτά τα τρία κέντρα, καμία αραβική χώρα δεν θα πίεζε τη Χαμάς». Και με το γνώριμο ύφος αυτοπεποίθησης πρόσθεσε: «Πήραμε ένα μεγάλο σύννεφο από πάνω από τη Μέση Ανατολή και από το Ισραήλ. Οι Ιρανοί δεν θέλουν να ξανανοίξουν τρύπες στα βουνά. Θέλουν να επιβιώσουν».
