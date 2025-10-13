Αίγυπτος: Ερντογάν και Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησαν να μην πάνε αν βρισκόταν εκεί ο Νετανιάχου

Κύκλους πάνω από την Αίγυπτο έκανε το αεροσκάφος του Ερντογάν μέχρι να επιβεβαιωθεί, τελικά, πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα ήταν παρών στη σύνοδο