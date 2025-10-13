Αίγυπτος: Ερντογάν και Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησαν να μην πάνε αν βρισκόταν εκεί ο Νετανιάχου
Αίγυπτος: Ερντογάν και Ιρακινός πρωθυπουργός απείλησαν να μην πάνε αν βρισκόταν εκεί ο Νετανιάχου
Κύκλους πάνω από την Αίγυπτο έκανε το αεροσκάφος του Ερντογάν μέχρι να επιβεβαιωθεί, τελικά, πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα ήταν παρών στη σύνοδο
Η συμμετοχή του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και το Ιράκ, με τις δύο χώρες να απειλούν ότι δεν θα παρευρεθούν στις εργασίες της διάσκεψης σε περίπτωση παρουσίας του.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τη Δευτέρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο Νετανιάχου. Όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή πλευρά προς τον Νετανιάχου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει και πραγματοποίησε διπλωματικές επαφές για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας τόσο το Κάιρο όσο και την Ουάσινγκτον πως «το Ιράκ θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει ο Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».
Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».
Τελικώς, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τη Δευτέρα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο Νετανιάχου. Όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή πλευρά προς τον Νετανιάχου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει και πραγματοποίησε διπλωματικές επαφές για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού».
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας τόσο το Κάιρο όσο και την Ουάσινγκτον πως «το Ιράκ θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει ο Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».
Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».
Τελικώς, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα