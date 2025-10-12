Για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα μίλησαν ο Μπλερ με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
Για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα μίλησαν ο Μπλερ με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μεταβατικό φορέα διαχείρισης της Γάζας μετά τον πόλεμο
Με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μεταβατικό φορέα διαχείρισης της Γάζας μετά τον πόλεμο, συναντήθηκε την Κυριακή ο αναπληρωτής πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σέιχ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αλ-Σέιχ ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και «την επόμενη μέρα του πολέμου».
Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.
«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, τον κύριο Μπλερ και τους εταίρους για την παγίωση της κατάπαυσης του πυρός, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και στη συνέχεια την έναρξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε ο αλ-Σέιχ.
Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει η υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής, επικρίνοντας το Ισραήλ για την αντίθεσή του στη λύση των δύο κρατών και για την παρακράτηση φορολογικών εσόδων λόγω των μηνιαίων επιδομάτων που η Ραμάλα καταβάλλει σε κρατούμενους και οικογένειες Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αλ-Σέιχ ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και «την επόμενη μέρα του πολέμου».
Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.
التقيت اليوم بالسيد توني بلير لبحث اليوم التالي وسبل انجاح جهود الرئيس ترمب التي تهدف لوقف الحرب واقامة السلام الدائم في المنطقة. وقد اكدنا استعدادنا للعمل مع الرئيس ترامب ومع السيد بلير والشركاء المعنيين من اجل تثبيت وقف اطلاق النار وادخال المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والاسرى… pic.twitter.com/idon0r8ksG— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) October 12, 2025
«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, τον κύριο Μπλερ και τους εταίρους για την παγίωση της κατάπαυσης του πυρός, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και στη συνέχεια την έναρξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε ο αλ-Σέιχ.
Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει η υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής, επικρίνοντας το Ισραήλ για την αντίθεσή του στη λύση των δύο κρατών και για την παρακράτηση φορολογικών εσόδων λόγω των μηνιαίων επιδομάτων που η Ραμάλα καταβάλλει σε κρατούμενους και οικογένειες Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου
Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα