Για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ στη Γάζα μίλησαν ο Μπλερ με τον αντιπρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής
Παλαιστίνη Παλαιστινιακή Αρχή Τόνι Μπλερ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μεταβατικό φορέα διαχείρισης της Γάζας μετά τον πόλεμο

Με τον πρώην πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε μεταβατικό φορέα διαχείρισης της Γάζας μετά τον πόλεμο, συναντήθηκε την Κυριακή ο αναπληρωτής πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σέιχ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο αλ-Σέιχ ανέφερε ότι οι δύο άνδρες συζήτησαν «την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη της ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και «την επόμενη μέρα του πολέμου».

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος σημείωσε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προσπάθειες εφαρμογής του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.



«Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, τον κύριο Μπλερ και τους εταίρους για την παγίωση της κατάπαυσης του πυρός, την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων και στη συνέχεια την έναρξη της ανοικοδόμησης», ανέφερε ο αλ-Σέιχ.

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να σταματήσει η υπονόμευση της Παλαιστινιακής Αρχής, επικρίνοντας το Ισραήλ για την αντίθεσή του στη λύση των δύο κρατών και για την παρακράτηση φορολογικών εσόδων λόγω των μηνιαίων επιδομάτων που η Ραμάλα καταβάλλει σε κρατούμενους και οικογένειες Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε επιθέσεις.


