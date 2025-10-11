Με τον Μπλερ θα συναντηθεί ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής την Κυριακή, λένε αραβικά μέσα
Με τον Μπλερ θα συναντηθεί ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής την Κυριακή, λένε αραβικά μέσα
Η συνάντηση θα γίνει στην Ιορδανία σύμφωνα με το Sky News Arabia - Tο όνομα του Μπλερ έχει προταθεί για τη θέση του επικεφαλής ενός εποπτικού οργάνου που θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας
Παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε στο Sky News Arabia ότι ο αντιπρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Χουσεΐν αλ-Σεΐχ, θα συναντηθεί την Κυριακή στην Ιορδανία με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της Γάζας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπλερ επιδιώκει να αναλάβει κομβικό ρόλο στη διαχείριση των υποθέσεων της Γάζας μετά τον πόλεμο, στο πλαίσιο του σχεδίου ειρήνης που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της αιματηρής σύγκρουσης.
Ο Μπλερ «παίζει» για επικεφαλής διεθνούς αρχής στη Γάζα
Η εφημερίδα Financial Times αποκάλυψε ότι το όνομα του Μπλερ έχει προταθεί για τη θέση του επικεφαλής ενός εποπτικού οργάνου με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή για τη Γάζα» (International Transitional Authority for Gaza), το οποίο προβλέπεται να αναλάβει τη διοίκηση του παλαιστινιακού θύλακα μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε συμμετάσχει ήδη από τα τέλη Αυγούστου σε σύσκεψη υπό τον Τραμπ, με αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στην περιοχή.
Επιπλέον, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ίδρυμα Τόνι Μπλερ είχε εμπλακεί από τον περασμένο Ιούλιο σε ένα σχέδιο ανάπτυξης πλάνου για τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και αμερικανικούς μεσολαβητές.
