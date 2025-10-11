Η επόμενη ημέρα στις Φιλιππίνες μετά τα 7,4 Ρίχτερ - Κάτοικοι καθαρίζουν τα συντρίμμια, πώς πέρασαν τη νύχτα έξω

Κλείσιμο

που έπληξαν τις νότιες Φιλιππίνες χθες Παρασκευή ξύπνησαν παραζαλισμένοι σήμερα, ανάμεσα σε συντρίμμια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμικές δονήσεις — ήταν εκατοντάδες μέσα σε μερικές ώρες.Πολλοί κάτοικοι στις ακτές της νήσου Μιντανάο πέρασαν τη νύχτα έξω, εξαιτίας του φόβου πως θα θάβονταν αν κατέρρεαν κτίσματα, εξαιτίας μετασεισμών, έπειτα από τους δυο σεισμούς, 7,4 και 6,7 βαθμών, που σημειώθηκαν στον θαλάσσιο χώρο χθες.Οι αρχές των Φιλιππίνων κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς και λένε πως ακόμη αποτιμούν την έκταση των ζημιών.Στον δήμο Μανάι, κάτοικοι καθάριζαν το πρωί τα συντρίμμια κτιρίων.Το μικρό σπίτι μας και το μικρό κατάστημά μας καταστράφηκαν», εξήγησε στο AFP ο Βεν Λουπογκάν, ο οποίος ζει στην πόλη. «Δεν έχουμε πουθενά να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν έχουμε τίποτα να φάμε», είπε.Ήδη ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,9 βαθμών, είχε πλήξει το νησί Τσεμπού των Φιλιππίνων στα τέλη Σεπτεμβρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 75 ανθρώπους και καταστρέφοντας κάπου 72.000 οικήματα.Οι περισσότεροι κάτοικοι της Μανάι κοιμήθηκαν όπου βρήκαν – σε σκηνές, κάτω από λινάτσες, σε αιώρες, στα αυτοκίνητά τους, ή στρώματα που απόθεσαν σε πεζοδρόμια – καθώς μετασεισμοί συνέχιζαν να ταρακουνάνε την περιοχή 1,8 εκατομμυρίων κατοίκων.Στο κρατικό νοσοκομείο της Μανάι, που υπέστη σοβαρές ζημιές, ασθενείς περίμεναν να τους προσφερθούν φροντίδες σε φορεία και κρεβάτια που είχαν μεταφερθεί σε εξωτερικούς χώρους. Μηχανικοί εκτίμησαν χθες πως το κτίριο υπέστη δομική ζημιά, η χρήση του είναι επικίνδυνη.