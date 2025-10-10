Σεισμός στις Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από την ισχυρή δόνηση των 7,4 Ρίχτερ, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι
Σεισμός στις Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από την ισχυρή δόνηση των 7,4 Ρίχτερ, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες

Σεισμός στις Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από την ισχυρή δόνηση των 7,4 Ρίχτερ, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε νωρίτερα σήμερα τις Φιλιππίνες, όπου εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία αργότερα ήρθη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.


Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων είχε προειδοποιήσει ότι αναμενόταν ένα «καταστροφικό τσουνάμι» «με κύματα ύψους που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο ζωές» στην ανατολική ακτή του αρχιπελάγους. Οι κάτοικοι κατά μήκος των πληγεισών ακτών κλήθηκαν να εκκενώσουν τις περιοχές τους προληπτικά.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι για τις Φιλιππίνες, το Παλάου και την Ινδονησία.


