Έρευνα για την Tesla μετά από παραβιάσεις φαναριών και κίνηση στο αντίθετο ρεύμα από οχήματα με αυτόνομη οδήγηση

ΚΟΣΜΟΣ
Tesla Τροχαίο

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι διερευνά 58 περιπτώσεις όπου οχήματα της Tesla, χρησιμοποιώντας το σύστημα Full Self-Driving, παραβίασαν κανόνες οδικής κυκλοφορίας

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ξεκίνησαν νέα έρευνα για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, μετά από δεκάδες περιστατικά στα οποία τα οχήματα φέρεται να παραβίασαν φανάρια ή να κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα, προκαλώντας συγκρούσεις, πυρκαγιές και τραυματισμούς.

Η Εθνική Υπηρεσία Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NHTSA) ανακοίνωσε ότι διερευνά 58 περιπτώσεις όπου οχήματα της Tesla, χρησιμοποιώντας το σύστημα Full Self-Driving (FSD), παραβίασαν κανόνες οδικής κυκλοφορίας, οδηγώντας σε περισσότερα από δώδεκα ατυχήματα και δεκάδες τραυματισμούς. Η νέα αυτή έρευνα έρχεται να προστεθεί σε άλλες ανοιχτές υποθέσεις για τεχνολογίες της εταιρείας που ενδέχεται να ανατρέψουν τα σχέδια του Έλον Μασκ να μετατρέψει εκατομμύρια οχήματα σε πλήρως αυτόνομα, μέσω ενημέρωσης λογισμικού εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το CNN.


Επέκταση της έρευνας σε 2,9 εκατ. οχήματα

Η έρευνα καλύπτει 2,9 εκατομμύρια αυτοκίνητα της Tesla που είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία FSD, ένα σύστημα που έχει επικριθεί έντονα για τον παραπλανητικό τίτλο του, καθώς δίνει στους οδηγούς την εντύπωση ότι μπορούν να παραχωρήσουν πλήρως τον έλεγχο στο όχημα. Η εταιρεία επιμένει ότι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους χρήστες πως το σύστημα δεν μπορεί να οδηγήσει αυτόνομα και ότι ο οδηγός πρέπει να παραμένει σε ετοιμότητα για παρέμβαση. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ρυθμιστές, πολλοί οδηγοί που ενεπλάκησαν σε ατυχήματα δήλωσαν πως δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση πριν από την απρόσμενη συμπεριφορά του οχήματος.

Η μετοχή της Tesla σημείωσε πτώση έως και 3% την Πέμπτη, προτού περιορίσει τις απώλειες στο 0,7%. Η NHTSA είχε ήδη ξεκινήσει το 2023 έρευνα για 2,4 εκατ. οχήματα μετά από συγκρούσεις σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, ενώ νωρίτερα φέτος εξέτασε και τη λειτουργία μέσω της οποίας τα αυτοκίνητα κινούνται μόνα τους προς τον οδηγό. Τον Αύγουστο, η υπηρεσία διερεύνησε επίσης καθυστερημένες αναφορές ατυχημάτων από την εταιρεία, ενώ την ίδια περίοδο δικαστήριο στο Μαϊάμι καταδίκασε την Tesla να καταβάλει αποζημιώσεις άνω των 240 εκατ. δολαρίων για θανατηφόρο δυστύχημα το 2019 που συνδέθηκε με το σύστημα Autopilot.


Εσωτερικές πιέσεις και κριτική για το σύστημα

Παρά τις αντιδράσεις, ο Μασκ έχει υποσχεθεί την κυκλοφορία εκατοντάδων χιλιάδων αυτόνομων ταξί έως το τέλος του επόμενου έτους. Το λογισμικό FSD που ερευνάται θεωρείται τεχνολογία «επιπέδου 2», που απαιτεί απόλυτη προσοχή από τον οδηγό. Μια νέα έκδοσή του παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα, ενώ η εταιρεία δοκιμάζει και μια αναβαθμισμένη μορφή που, σύμφωνα με τον Μασκ, δεν θα χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.

