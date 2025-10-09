Financial Times: Το ΝΑΤΟ εξετάζει ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο του Πούτιν - Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να λάβει αντίστοιχα μέτρα απέναντι στις ρωσικές προκλήσεις, όπως περιορισμούς μετακίνησης Ρώσων διπλωματών που κατηγορούνται για κατασκοπεία ή δολιοφθορά, καθώς και χρηματοδότηση αντιαεροπορικών και αντι-drone συστημάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος.Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου: «Πρόκειται για μια στοχευμένη εκστρατεία γκρίζας ζώνης εναντίον της Ευρώπης. Και η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει». Και πρόσθεσε: «Η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διχόνοια. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα. Δεν αρκεί να αντιδρούμε, πρέπει να αποτρέπουμε. Αν διστάσουμε, η γκρίζα ζώνη θα επεκταθεί».