Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες - 16 τραυματίες, δείτε βίντεο

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of violence & injury



A 60-year-old man has been arrested in Croydon Park, an inner-west suburb of Sydney, New South Wales, after allegedly firing "indiscriminately" at passing vehicles, including police cars, from a residential… pic.twitter.com/uEr2T7V6fI — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 5, 2025

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού. Η Aysegul, ιδιοκτήτρια του «Croydon Park Kebab House» που βρίσκεται δίπλα στο διαμέρισμα του δράστη, δήλωσε ότι αρχικά άκουσε δύο πυροβολισμούς, χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει. «Και ξαφνικά άρχισε ένα ατελείωτο "μπαμ μπαμ μπαμ", χωρίς σταματημό» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μυρωδιά από το μπαρούτι έφτασε μέχρι μέσα στο μαγαζί.Η ίδια και οι πελάτες κλείστηκαν μέσα στο εστιατόριο μέχρι τις 10 το βράδυ, κατόπιν οδηγιών της αστυνομίας. Το πρωί της Δευτέρας, οι δρόμοι της περιοχής θύμιζαν σκηνικό πολέμου: τρύπες από σφαίρες σε τοίχους, κατεστραμμένα τζάμια και ίχνη από την επιχείρηση των Αρχών.Ο αναπληρωτής επίτροπος Τρεντ Κινγκ χαρακτήρισε το περιστατικό «πρωτοφανές για το Σίδνεϊ», υπογραμμίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να σημειωθούν τόσοι πυροβολισμοί χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.Ο κάτοικος Ματ Ιόκο, που εργάζεται σε κτηνιατρείο κοντά στο διαμέρισμα, περιέγραψε πώς έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 8 το βράδυ και βρήκε τον δρόμο αποκλεισμένο. «Ήταν πολύ τρομακτικό να σκεφτείς ότι, αν είχα περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα, ίσως να μην ήμουν εδώ σήμερα» είπε συγκλονισμένος, σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα».Ο Μίντζας οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου στο Burwood, όπου οι δικαστές του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.Οι έρευνες συνεχίζονται.