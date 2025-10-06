Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα
ΚΟΣΜΟΣ
Εκεχειρία στη Γάζα Γάζα Χαμάς Διαπραγματεύσεις Ισραήλ

Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην πρώτη φάση μιας πιθανής εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα - Παράλληλα, εξετάζεται η απελευθέρωση ομήρων

Έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ξεκίνησαν στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπως επιβεβαίωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος.

Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της Χαμάς, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην πρώτη φάση μιας πιθανής εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, εξετάζεται η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.

