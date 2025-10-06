Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα
Ισραήλ και Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων: Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες για τη Γάζα
Οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην πρώτη φάση μιας πιθανής εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα - Παράλληλα, εξετάζεται η απελευθέρωση ομήρων
Έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ξεκίνησαν στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ, όπως επιβεβαίωσε Αιγύπτιος αξιωματούχος.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της Χαμάς, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην πρώτη φάση μιας πιθανής εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.
Παράλληλα, εξετάζεται η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.
Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων της Χαμάς, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην πρώτη φάση μιας πιθανής εκεχειρίας, η οποία περιλαμβάνει μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.
Παράλληλα, εξετάζεται η απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων από τις ισραηλινές φυλακές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα