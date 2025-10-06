«Διμέτωπη» πρόκληση για τη φον ντερ Λάιεν: Ξεκινά το απόγευμα η συζήτηση επί των προτάσεων μομφής

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο νέες προτάσεις μομφής, από Αριστερά και Ακροδεξιά, από Γάλλους ευρωβουλευτές που «εξάγουν» την πολιτική κρίση στη χώρα τους στο Ευρωκοινοβούλιο