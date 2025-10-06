Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα το φετινό Νόμπελ Ιατρικής
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi μοιράζονται το βραβείο
Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρία μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τις ανακαλύψεις τους «σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή».
Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi θα μοιραστούν το βραβείο «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ τη Δευτέρα σε τελετή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.
Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.
«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025
The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr
Our immune system is an evolutionary masterpiece. Every day it protects us from the thousands of different viruses, bacteria and other microbes that attempt to invade our bodies. Without a functioning immune system, we would not survive.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025
One of the immune system’s marvels is its… pic.twitter.com/TzBWuIrTgn
