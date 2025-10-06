Για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα το φετινό Νόμπελ Ιατρικής
Για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα το φετινό Νόμπελ Ιατρικής

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell και Shimon Sakaguchi μοιράζονται το βραβείο

Για τους μηχανισμούς που εμποδίζουν τα αυτοάνοσα το φετινό Νόμπελ Ιατρικής
Το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής για το 2025 απονεμήθηκε σε τρία μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τις ανακαλύψεις τους «σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή».

Η Mary E. Brunkow, ο Fred Ramsdell και ο Shimon Sakaguchi θα μοιραστούν το βραβείο «για τις θεμελιώδεις ανακαλύψεις τους σχετικά με την περιφερική ανοσολογική ανοχή», όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Νόμπελ τη Δευτέρα σε τελετή στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Οι βραβευθέντες εντόπισαν τα «ρυθμιστικά Τ κύτταρα», τα οποία λειτουργούν ως φρουροί ασφαλείας του ανοσοποιητικού συστήματος και εμποδίζουν τα ανοσοκύτταρα να επιτεθούν στο ίδιο μας το σώμα.

«Οι ανακαλύψεις τους ήταν καθοριστικές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος και του λόγου για τον οποίο δεν αναπτύσσουμε όλοι σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες», δήλωσε ο Olle Kämpe, πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ.



