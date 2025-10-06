Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές: Βουτιά για τις μετοχές, άνοδος για τα spread στο Παρίσι μετά την παραίτηση Λεκορνί
Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές: Βουτιά για τις μετοχές, άνοδος για τα spread στο Παρίσι μετά την παραίτηση Λεκορνί
Η απόδοση των γαλλικών 10ετών ομολόγων ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών
Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με αρνητικό πρόσημο κατά την πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, λίγο μετά την είδηση ότι ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, παραιτήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τον διορισμό του στο αξίωμα, βυθίζοντας τη χώρα σε μια νέα πολιτική κρίση.
Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημειώνει απώλειες 1,73%, ενώ οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξάνονται, εν μέσω αναζωπύρωσης της πολιτικής αβεβαιότητας.
Μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών στην αρχή της συνεδρίασης βρίσκονται οι τράπεζες, που διαθέτουν μεγάλα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων, και συνεπώς επηρεάζονται περισσότερο: η BNP Paribas υποχωρεί κατά 2,2%, η Crédit Agricole κατά 2,6% και η Société Générale κατά 3,2%.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,4% μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες θετικών αποδόσεων την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης ιστορικού υψηλού κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.
Ο δείκτης FTSE του Ηνωμένου Βασιλείου είχε απώλειες 0,20%, ο DAX της Γερμανίας πτώση 0,29% και ο FTSE MIB της Ιταλίας -0,99%.
Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,57%, ανεβάζοντας το spread έναντι των Bunds στις 84 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.
Ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ένα κλίμα δημόσιας αναταραχής και δυσαρέσκειας για την χαοτική κατάσταση των γαλλικών υποθέσεων, μετά από την αποτυχία πολλών διαδοχικών κυβερνήσεων να περάσουν προϋπολογισμούς που περιλάμβαναν περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.
Ο πρώην υπουργός Άμυνας και μακροχρόνιος σύμμαχος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, παραιτήθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης την Κυριακή. Η νέα κυβέρνηση, στην οποία οι περισσότερες εξέχουσες προσωπικότητες παρέμειναν στις θέσεις τους, επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πρώτη της συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα.
Τώρα, η Γαλλία βυθίστηκε σε μια νέα πολιτική κρίση που θα ασκήσει τεράστια πίεση στον Μακρόν, ο οποίος έχει πλέον σχηματίσει τρεις αποτυχημένες μειοψηφικές κυβερνήσεις.
Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο τα γαλλικά spreadΤην ίδια ώρα, το ασφάλιστρο κινδύνου των γαλλικών 10ετών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών, καθώς ο νέος «κυβερνητικός σχηματισμός συνέχειας» του Εμανουέλ Μακρόν προκάλεσε ανησυχίες για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της κυβέρνησης.
Σε πολιτικό χάος η ΓαλλίαΟ Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας σε λιγότερο από δύο χρόνια, είχε αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο: να πείσει τη χώρα — και τους επενδυτές — ότι μπορεί να ενώσει ένα διχασμένο και διχασμένο κοινοβούλιο αρκετά ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026.
