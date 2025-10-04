Η Χαμάς δείχνει έτοιμη για την ειρήνη, λέει τώρα ο Ερντογάν
Η Χαμάς δείχνει έτοιμη για την ειρήνη, λέει τώρα ο Ερντογάν
Άνοιξε παράθυρο ευκαιρίας για μια διαρκή ειρήνευση στην περιοχή μας, εάν όλα τα μέρη ενεργήσουν υπεύθυνα, είπε ο Τούρκος πρόεδρος που κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τη θετική αντίδραση της Χαμάς στην ειρηνευτική συμφωνία που προτάθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βλέποντας σ' αυτή την ένδειξη ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση είναι «έτοιμη για την ειρήνη».
«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.
Στην ίδια τελετή αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες, Παρασκευή, με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά την οποία έγινε αναφορά στο ζήτημα της Γάζας.
«Είναι υψίστης σημασίας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του. Δεν πρέπει να επιτραπεί να σβήσουν οι νέες ελπίδες για ειρήνη. Εάν όλα τα μέρη ενεργήσουν υπεύθυνα, είναι δυνατόν να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί ειρήνη», επισήμανε σε σχέση και με την συνομιλία που είχε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να μην χαθούν άλλες αθώες ζωές και τα παιδιά της Γάζας να μπορούν να χαμογελάσουν ξανά».
«Η Χαμάς έδειξε, όπως έχει κάνει πάμπολλες φορές προηγουμένως, ότι είναι έτοιμη για την ειρήνη. Ένα παράθυρο ευκαιρίας άνοιξε για μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή μας», δήλωσε ο Ερντογάν στη διάρκεια τελετής στην Κωνσταντινούπολη.
Στην ίδια τελετή αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες, Παρασκευή, με τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά την οποία έγινε αναφορά στο ζήτημα της Γάζας.
«Είναι υψίστης σημασίας το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις του. Δεν πρέπει να επιτραπεί να σβήσουν οι νέες ελπίδες για ειρήνη. Εάν όλα τα μέρη ενεργήσουν υπεύθυνα, είναι δυνατόν να σταματήσει η αιματοχυσία και να επιτευχθεί ειρήνη», επισήμανε σε σχέση και με την συνομιλία που είχε.
Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο, ώστε να μην χαθούν άλλες αθώες ζωές και τα παιδιά της Γάζας να μπορούν να χαμογελάσουν ξανά».
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα