Το Κατάρ ζητάει την ολοκλήρωση των συζητήσεων για το τέλος του πολέμου στη Γάζα
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ χαιρέτισε την θετική απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας στην πρόταση των ΗΠΑ
Το Κατάρ χαιρετίζει αυτό που αποκαλεί συμφωνία της Χαμάς με την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, καθώς και την ετοιμότητά του να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ομήρους σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο σχέδιο.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, υποστηρίζει επίσης την επακόλουθη ανακοίνωση του Τραμπ, η οποία ζητά «άμεση κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία απελευθέρωση των ομήρων».
Ο Ανσάρι λέει ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος, η οποία επίσης είναι Άραβας μεσολαβητής, έχουν ξεκινήσει συνομιλίες σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να «ολοκληρώσουν τις συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο που θα διασφαλίσει τον τερματισμό του πολέμου».
Υπενθυμίζεται ότι Κατάρ και Αίγυπτος είναι μεταξύ των μεσολαβήτριων χωρών στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.
