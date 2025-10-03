Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε χοιροτροφείο του Χαρκόβου - Νεκρά 13.000 ζώα
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό πλήγμα σε χοιροτροφείο του Χαρκόβου - Νεκρά 13.000 ζώα
Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια
Επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε ένα χοιροτροφείο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας περίπου 13.000 ζώα, ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες διάσωσης.
Τα τριάμισι χρόνια πολέμου στο ουκρανικό έδαφος έχουν συνέπειες και στο ζωικό βασίλειο. Σε προγενέστερες ρωσικές επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι.
"Περίπου 13.000 χοίροι είναι νεκροί μετά την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αγρόκτημα της κοινότητας Νοβοβοντολάζκα", στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων υπογραμμίζοντας ότι ένας εργαζόμενος στο αγρόκτημα τραυματίστηκε.
Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια, μερικά καμένα από τις φλόγες, κάτω από τη σκισμένη στέγη του χοιροστασίου.
Τα ζώα ήταν κατανεμημένα σε οκτώ κτίρια συνολικά, σε μια επιφάνεια που ξεπερνούσε τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα και όλα τα χοιροστάσια καταστράφηκαν από τη φωτιά, υπογράμμισε η ίδια πηγή.
Τον Σεπτέμβριο, επτά άλογα σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου σε ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας που έπληξε ένα κέντρο ιππασίας.
Ζωολογικά πάρκα στην Ουκρανία έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Ιούνιο, ένα κριάρι σκοτώθηκε στον ζωολογικό κήπο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Τα τριάμισι χρόνια πολέμου στο ουκρανικό έδαφος έχουν συνέπειες και στο ζωικό βασίλειο. Σε προγενέστερες ρωσικές επιθέσεις είχαν πληγεί στάβλοι και ζωολογικοί κήποι.
"Περίπου 13.000 χοίροι είναι νεκροί μετά την επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε αγρόκτημα της κοινότητας Νοβοβοντολάζκα", στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, δήλωσε η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων υπογραμμίζοντας ότι ένας εργαζόμενος στο αγρόκτημα τραυματίστηκε.
Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία αυτή δείχνουν στοιβαγμένα νεκρά γουρούνια, μερικά καμένα από τις φλόγες, κάτω από τη σκισμένη στέγη του χοιροστασίου.
Τα ζώα ήταν κατανεμημένα σε οκτώ κτίρια συνολικά, σε μια επιφάνεια που ξεπερνούσε τα 13.000 τετραγωνικά μέτρα και όλα τα χοιροστάσια καταστράφηκαν από τη φωτιά, υπογράμμισε η ίδια πηγή.
Τον Σεπτέμβριο, επτά άλογα σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου σε ρωσική επίθεση μεγάλης κλίμακας που έπληξε ένα κέντρο ιππασίας.
Ζωολογικά πάρκα στην Ουκρανία έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022. Τον Ιούνιο, ένα κριάρι σκοτώθηκε στον ζωολογικό κήπο της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία.
Russian attack kills nearly 13,000 pigs in the Kharkiv region.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) October 3, 2025
Russian forces shelled a farm in the Novovodolazka community – the attack caused a huge fire. Eight buildings where pigs were kept burned down. One worker was injured.
Russia continues to target civilian… pic.twitter.com/wo2X5xjkSU
Ειδήσεις σήμερα:
Άγρια συμπλοκή μαθητών με σκουπόξυλα στο Περιστέρι - Τραυματίστηκε μία καθηγήτρια
Ο Μπάρκας κατήγγειλε την Χρηστίδου για απειλή ξυλοδαρμού - Φαλλοκρατική αθλιότητα απαντά το Κίνημα Δημοκρατίας
Μετά τα γλυκά στους γείτονες, η επίσκεψη στον Πάνο Ρούτσι, ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης δείχνει τι θα πει πολιτισμός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα