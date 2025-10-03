Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Δίχασε το «μοιάζεις με μαϊμού» από δασκάλα αντί για το happy birthday σε μαθητή στη Φλόριντα - Για ρατσισμό την κατηγορεί η μητέρα του
Η Ντεζιρέ Πράθερ ζητά την απόλυση της δασκάλας και μια γραπτή συγγνώμη στο παιδί της
Για ρατσισμό κατηγόρησε μια λευκή δασκάλα του δημοτικού σχολείου Floral Avenue Elementary School στη Φλόριντα η αφροαμερικανή μητέρα ενός μικρού αγοριού, επειδή μετά το happy birthday, του τραγούδησε μια άλλη εκδοχή στην οποία αποκάλεσε το παιδί «μαϊμού».
Στο βίντεο φαίνεται η δασκάλα αρχικά να μαθαίνει στα μικρά παιδιά τους στίχους του «happy birthday to you» ενώ στη συνέχεια ρώτησε το αγόρι αν ήθελε «την αστεία εκδοχή». Όταν αυτό κούνησε χαρούμενα το κεφάλι εκείνη ξεκίνησε λέγοντας: «Χρόνια πολλά. Ζεις στο ζωολογικό κήπο. Μοιάζεις με μαϊμού και μυρίζεις σαν μαϊμού» καλώντας τους μαθητές να χειροκροτήσουν τον μικρό.
«Δεν μπορούσα να το πιστέψω» δήλωσε η Ντεζιρέ Πράθερ, «δεν είναι καθόλου αστείο». Σύμφωνα με την ίδια ο γιος της είναι πολύ αναστατωμένος για να επιστρέψει στο σχολείο, φοβούμενος τώρα ότι οι συμμαθητές του θα τον αποκαλούν «μαϊμού».
«Δεν το εγκρίνω αυτό, και αυτό είναι να τον ταπεινώνεις μπροστά στους συμμαθητές του» συνέχισε η Πράθερ η οποία κατηγόρησε την εκπαιδευτικό ότι «είναι ρατσίστρια».
«Κανένα παιδί δεν πρέπει να πηγαίνει στο σχολείο και να νιώθει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί μια δασκάλα χωρίς να του αποκαλούν ρατσιστικά επίθετα, και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για το δικό μου. Τώρα πρέπει να του βρω ψυχολόγο, γιατί έκλαιγε επειδή δεν ήθελε να επιστρέψει στην τάξη της ή ακόμα και στο σχολείο. Δεν πρέπει να ξυπνάω κάθε μέρα και να βλέπω τον γιο μου να νιώθει έτσι» συμπλήρωσε.
Οι υπεύθυνοι των δημόσιων σχολείων της κομητείας Πολκ σε δήλωσή τους μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ανακοίνωσαν ότι η συμπεριφορά της δασκάλας είναι υπό εξέταση.
Η μητέρα του αγοριού, από την πλευρά της, ζητά την απόλυση της δασκάλας και μια γραπτή συγγνώμη: «Νομίζω ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις της.Νομίζω ότι πρέπει να γράψει μια συγγνώμη στον γιο μου και στην οικογένειά μου, γιατί αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο και ο γιος μου θα τραυματιστεί για όλη του τη ζωή. Αυτό έχει γίνει παγκόσμιο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να απολυθεί, γιατί αυτό που έκανε είναι απαράδεκτο».
People are claiming this teacher is racist for singing the monkey in a zoo version of happy birthday to this little boy— TaraBull (@TaraBull808) October 1, 2025
What do you think? pic.twitter.com/PCUChp6n2k
