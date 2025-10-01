Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια του σχολείου που κατέρρευσε στην Ινδονησία
Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια του σχολείου που κατέρρευσε στην Ινδονησία
Τουλάχιστον πέντε νεκροί - Δεκάδες γονείς είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο γκρεμισμένο σχολείο, περιμένοντας κάποιο νέο για τα παιδιά τους
Πέντε άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια του ισλαμικού οικοτροφείου που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Ινδονησία, την ώρα που οι απελπισμένοι γονείς ζητούν να επιταχυνθούν οι προσπάθειες για να εντοπιστούν τα δεκάδες παιδιά που παραμένουν εγκλωβισμένα.
«Σήμερα καταφέραμε να ανασύρουμε επτά θύματα, τα πέντε είναι εν ζωή, δύο βρέθηκαν νεκρά» ανακοίνωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, ο επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. «Οι πέντε επιζώντες ήταν σε θέση να επικοινωνούν» πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πόλη Σιντοάρτζο.
Με βάση αυτόν τον νέο απολογισμό, οι νεκροί από την κατάρρευση ανέρχονται σε πέντε. Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε χθες ότι πιθανότατα 91 άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 38 αγνοούμενους.
Δεκάδες γονείς είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο γκρεμισμένο σχολείο, περιμένοντας κάποιο νέο για τα παιδιά τους. Μεταξύ αυτών, ο 45χρονος Άμπντουλ Χάναν, αναζητά τον 14χρονο γιο του. «Ο φίλος μου, που ο γιος του σπουδάζει επίσης εδώ, μου μίλησε για την κατάρρευση. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι ακόμη ζωντανά» είπε. «Η επιχείρηση διάσωσης πρέπει να επιταχυνθεί (…) Είναι κρίσιμο να ανασύρουμε τους επιζώντες, δίνουμε αγώνα με τον χρόνο», πρόσθεσε, ξεσπώντας σε κλάματα.
Η Ντέβι Σουλιστιάνα, 33 ετών, έφτασε στην περιοχή από τη Σουραμπάγια. Επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον 14χρονο γιο της την Κυριακή επειδή, όπως σε πολλά ισλαμικά οικοτροφεία, η πρόσβαση των μαθητών στα κινητά τηλέφωνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. «Γιατί κάνουν τόσο χρόνο για να τον βρουν, γιατί είναι τόσο αργή η έρευνα;» διερωτήθηκε.
«Σήμερα καταφέραμε να ανασύρουμε επτά θύματα, τα πέντε είναι εν ζωή, δύο βρέθηκαν νεκρά» ανακοίνωσε ο Γιούντι Μπραμάντιο, ο επιχειρησιακός διευθυντής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης. «Οι πέντε επιζώντες ήταν σε θέση να επικοινωνούν» πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην πόλη Σιντοάρτζο.
Με βάση αυτόν τον νέο απολογισμό, οι νεκροί από την κατάρρευση ανέρχονται σε πέντε. Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε χθες ότι πιθανότατα 91 άνθρωποι παραμένουν θαμμένοι στα συντρίμμια. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς και 38 αγνοούμενους.
Δεκάδες γονείς είχαν συγκεντρωθεί κοντά στο γκρεμισμένο σχολείο, περιμένοντας κάποιο νέο για τα παιδιά τους. Μεταξύ αυτών, ο 45χρονος Άμπντουλ Χάναν, αναζητά τον 14χρονο γιο του. «Ο φίλος μου, που ο γιος του σπουδάζει επίσης εδώ, μου μίλησε για την κατάρρευση. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι ακόμη ζωντανά» είπε. «Η επιχείρηση διάσωσης πρέπει να επιταχυνθεί (…) Είναι κρίσιμο να ανασύρουμε τους επιζώντες, δίνουμε αγώνα με τον χρόνο», πρόσθεσε, ξεσπώντας σε κλάματα.
Η Ντέβι Σουλιστιάνα, 33 ετών, έφτασε στην περιοχή από τη Σουραμπάγια. Επικοινώνησε για τελευταία φορά με τον 14χρονο γιο της την Κυριακή επειδή, όπως σε πολλά ισλαμικά οικοτροφεία, η πρόσβαση των μαθητών στα κινητά τηλέφωνα είναι εξαιρετικά περιορισμένη. «Γιατί κάνουν τόσο χρόνο για να τον βρουν, γιατί είναι τόσο αργή η έρευνα;» διερωτήθηκε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι
Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο
Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα