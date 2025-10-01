Ινδονησία: Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την κατάρρευση σχολείου
Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τρεις μαθητές, έχουν τραυματιστεί 99 άτομα και αγνοούνται άλλα 38 - Πως γίνεται η επιχείρηση διάσωσης - Η εμπειρία ενός 13χρονου μαθητή που επέζησε από την κατάρρευση
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, το διώροφο ισλαμικό σχολείο Al-Khoziny στην πόλη Sidoarjo κατέρρευσε ξαφνικά, ενώ εκατοντάδες μαθητές είχαν συγκεντρωθεί στο κτίριο για την απογευματινή προσευχή.
Οι αρχές ανέφεραν σήμερα (1/10) ότι από τα ερείπια εξακολουθούν να ακούγονται κραυγές και φωνές, ενώ οι ανήσυχοι συγγενείς που κατασκήνωσαν στο σχολείο όλη τη νύχτα περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους.
Rescuers battling to extricate students from the rubble of an Islamic school that collapsed, killing three in Indonesia's province of East Java, faced a harder task after an earthquake that authorities fear packed the debris tighter https://t.co/BLAGWneZH9 pic.twitter.com/xnO2iyBATh— Reuters (@Reuters) October 1, 2025
Όπως αναφέρει η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, το κτίριο βρισκόταν σε διαδικασία προσθήκης δύο επιπλέον ορόφων, αλλά δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος της κατασκευής λόγω των ασταθών θεμελίων του. Ο κυβερνήτης της πόλης Σιντοάρτζο δήλωσε ότι η διεύθυνση του σχολείου δεν είχε λάβει άδεια για την επέκταση του κτιρίου.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο διάσωσης, Emi Freezer, τόνισε ότι έντεκα άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από τα ερείπια από την έναρξη των προσπαθειών διάσωσης τη Δευτέρα, αλλά δύο από αυτά πέθαναν στο νοσοκομείο.
Επίσης, ισχυρίστηκε ότι υπάρχει ένα παγιδευμένο άτομο που μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους διασώστες, παρόλο που είναι εντελώς ακινητοποιημένο και παγιδευμένο.
Πως γίνεται η επιχείρηση διάσωσης - Το «χρυσό» χρονικό πλαίσιο των 72 ωρώνΟι διασώστες κατασκευάζουν ένα τούνελ κάτω από το κτίριο σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει επισφαλής για τους επιζώντες που έχουν παγιδευτεί στα ερείπια, με τις αρχές να προειδοποιούν για περαιτέρω κατάρρευση.
Ο Mudji Irmawan, εμπειρογνώμονας πολιτικού μηχανικού από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Sepuluh Nopember, ο οποίος συμμετέχει στην αξιολόγηση της κατεστραμμένης δομής, προειδοποιεί τους διασώστες να είναι προσεκτικοί κατά την απομάκρυνση των ερειπίων, λόγω του κινδύνου αποσταθεροποίησης των ερειπίων και πρόκλησης περαιτέρω κατάρρευσης.
At least three students are dead and dozens of others may be trapped in rubble after an Islamic boarding school in Indonesia collapsed on Monday just as students were gathering for afternoon prayers.— ABC News (@ABC) October 1, 2025
Read more: https://t.co/AMpbD2poot pic.twitter.com/Ct0Pwfcgya
Επιπλέον, ο Mohammad Syafii, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης Basarnas, σημείωσε ότι, ενώ οι διασώστες βοηθούν να σηκώσουν τις τσιμεντένιες πλάκες και να ανοίξουν την πρόσβαση, «η μετακίνηση των πλακών μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιζώντων που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια».
Οι διασώστες πρέπει να περάσουν από υπόγειες οχετούς για να φτάσουν στους επιζώντες και έχουν πρόσβαση μόνο σε περίπου 60 εκατοστά, πρόσθεσε. Αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στους επιζώντες εντός του «χρυσού χρονικού πλαισίου» των 72 ωρών, αν και ο κ. Syafii είπε ότι με υγρά και βιταμίνες, οι επιζώντες θα μπορούσαν να ζήσουν περισσότερο.
Rescuers ran oxygen and water to students trapped after a school building collapsed in Indonesia, as they worked to free survivors Tuesday, a day after the building gave way.— The Associated Press (@AP) September 30, 2025
At least three students were killed, more than 100 injured and dozens presumed buried in the rubble. pic.twitter.com/SFWi4w5KZx
«Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε το χρυσό χρονικό πλαίσιο, καθώς είναι πιθανό να ανιχνεύσουμε ζωή εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, επιτρέποντάς μας να διασώσουμε το θύμα», είπε.
Πως έζησε το τραγικό περιστατικό ένας 13χρονος επιζώνΈνας από τους επιζώντες του συμβάντος, ο 13χρονος Muhammad Rijalul Qoib, περιέγραψε τις στιγμές που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου. «Πολλοί, ίσως εκατοντάδες άνθρωποι, ήταν έτοιμοι να προσευχηθούν. Εκείνη τη στιγμή, άκουσα τον ήχο πέφτοντων βράχων. Ο ήχος συνεχίστηκε και γινόταν όλο και πιο δυνατός», θυμήθηκε.
Ο Rijalul έτρεξε αμέσως έξω, αλλά χτυπήθηκε από συντρίμμια που έπεσαν από την οροφή. «Ήθελα να τρέξω (από την αίθουσα προσευχής) και τότε η οροφή χτύπησε το πρόσωπό μου», είπε στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Detik.
Κατάφερε να επιβιώσει σκαρφαλώνοντας από τα ερείπια, με τη βοήθεια κάποιου που του έδειξε μια διαδρομή διαφυγής. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί.
