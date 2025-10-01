Ινδονησία: Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων μετά την κατάρρευση σχολείου

Rescuers ran oxygen and water to students trapped after a school building collapsed in Indonesia, as they worked to free survivors Tuesday, a day after the building gave way.



Πως έζησε το τραγικό περιστατικό ένας 13χρονος επιζών

«Κατά την εκσκαφή, υπάρχει κίνδυνος μικρών κατολισθήσεων και στις δύο πλευρές. Με την τρέχουσα κατασκευή, με αυτά τα ερείπια, ακόμη και μια μικρή δόνηση μπορεί να προκαλέσει άλλες επιπτώσεις», επεσήμανε ο κ. Syafii.Οι διασώστες πρέπει να περάσουν από υπόγειες οχετούς για να φτάσουν στους επιζώντες και έχουν πρόσβαση μόνο σε περίπου 60 εκατοστά, πρόσθεσε. Αγωνίζονται ενάντια στον χρόνο για να φτάσουν στους επιζώντες, αν και ο κ. Syafii είπε ότι με υγρά και βιταμίνες, οι επιζώντες θα μπορούσαν να ζήσουν περισσότερο.«Αυτή τη στιγμή επιδιώκουμε το χρυσό χρονικό πλαίσιο, καθώς είναι πιθανό να ανιχνεύσουμε ζωή εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, επιτρέποντάς μας να διασώσουμε το θύμα», είπε.Ένας από τους επιζώντες του συμβάντος, ο, περιέγραψε τις στιγμές που οδήγησαν στην κατάρρευση του κτιρίου. «Πολλοί, ίσως εκατοντάδες άνθρωποι, ήταν έτοιμοι να προσευχηθούν. Εκείνη τη στιγμή, άκουσα τον ήχο πέφτοντων βράχων. Ο ήχος συνεχίστηκε και γινόταν όλο και πιο δυνατός», θυμήθηκε.Ο Rijalul έτρεξε αμέσως έξω, αλλά χτυπήθηκε από συντρίμμια που έπεσαν από την οροφή. «(από την αίθουσα προσευχής)», είπε στο τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Detik.Κατάφερε να επιβιώσει σκαρφαλώνοντας από τα ερείπια, με τη βοήθεια κάποιου που του έδειξε μια διαδρομή διαφυγής. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί.