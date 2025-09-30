Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ο Λέων ΙΔ'  σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε αργά την Τρίτη ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.

«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.

