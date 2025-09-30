Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ
Ο Πάπας ελπίζει ότι η Χαμάς θα δεχτεί το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ
Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων, τόνισε ο Λέων ΙΔ' σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε αργά την Τρίτη ότι ελπίζει πως η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των Παλαιστινίων και του Ισραήλ.
«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.
«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.
Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
«Ελπίζω ότι η Χαμάς θα δεχτεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία» στο αμερικανικό σχέδιο, δήλωσε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σύμφωνα με ειδησεογραφικά πρακτορεία, σε Ιταλούς δημοσιογράφους κατά την έξοδό του από τη θερινή του κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.
«Είναι σημαντικό να υπάρξει η εκεχειρία και η απελευθέρωση των ομήρων», πρόσθεσε.
Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε τελεσίγραφο στη Χαμάς, δίνοντας προθεσμία «τριών ή τεσσάρων ημερών» για να απαντήσει στο σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ.
Ειδήσεις σήμερα:
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό: «Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» διατάζει ο Χέγκσεθ αξιωματικούς και οπλίτες
Πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο για 20.000 προσλήψεις το 2026 - Αναλυτικά η κατανομή τους
Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία το διήμερο Πέμπτη - Παρασκευή, πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα