Μακρόν για Στενά του Ορμούζ: Τα τέλη θα αυξήσουν τις τιμές για όλους

Τόνισε επίσης ότι η επιβολή διοδίων δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των διεθνών κανόνων που διέπουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα