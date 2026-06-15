Μακρόν για Στενά του Ορμούζ: Τα τέλη θα αυξήσουν τις τιμές για όλους
ΚΟΣΜΟΣ
Εμανουέλ Μακρόν Ιράν Στενά του Ορμούζ

Μακρόν για Στενά του Ορμούζ: Τα τέλη θα αυξήσουν τις τιμές για όλους

Τόνισε επίσης ότι η επιβολή διοδίων δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των διεθνών κανόνων που διέπουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Μακρόν για Στενά του Ορμούζ: Τα τέλη θα αυξήσουν τις τιμές για όλους
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Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία δεν επιθυμεί την επιβολή τελών υπέρ του Ομάν και του Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως σημείωσε, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε προηγούμενο που θα μπορούσε να επηρεάσει και άλλα στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περάσματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των θαλάσσιων μεταφορών και των τιμών διεθνώς.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η επιβολή διοδίων δεν συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των διεθνών κανόνων που διέπουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το ζήτημα των λεγόμενων «τελών υπηρεσιών», το οποίο προστέθηκε την τελευταία στιγμή στη συμφωνία, δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή την πιο επείγουσα προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το βασικό ζητούμενο είναι η πλήρης επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

«Η προτεραιότητα είναι να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, να μπορέσουν να αποπλεύσουν τα πλοία, τα δεξαμενόπλοια και να απελευθερωθούν τα πληρώματα που παραμένουν εγκλωβισμένα εδώ και μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Μακρόν δήλωσε ότι έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Όπως πρόσθεσε, τα σχετικά παραρτήματα της συμφωνίας αναμένεται να υπογραφούν την Παρασκευή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες εφαρμογής της.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα τις επόμενες ώρες και ημέρες ώστε η συμφωνία να μετατραπεί σε πραγματικότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.
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