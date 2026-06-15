Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Λαβρόφ: Η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη, απορρίπουμε τα «τελεσίγραφα» της Ευρώπης
Λαβρόφ: Η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις αμερικανικές προτάσεις για ειρήνη, απορρίπουμε τα «τελεσίγραφα» της Ευρώπης
Την Κυριακή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόκειται να επισκεφθούν εκ νέου τη Ρωσία το προσεχές διάστημα
Ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η ρωσική πλευρά παραμένει προσηλωμένη στις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, προσθέτοντας πως αναμένει να ακούσει από τους Αμερικανούς απεσταλμένους πώς θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην πράξη οι συμφωνίες ειρήνης που βασίζονται στις αμερικανικές πρωτοβουλίες.
Την Κυριακή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, πρόκειται να επισκεφθούν εκ νέου τη Ρωσία το προσεχές διάστημα.
Παράλληλα, ο Λαβρόφ άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να επιβάλουν τις δικές τους υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι κάνουν λανθασμένη εκτίμηση θεωρώντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σε δυσμενή θέση στο πεδίο των μαχών και ότι μπορούν να απευθύνουν τελεσίγραφα προς τη Μόσχα.
Την Κυριακή, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης, πρόκειται να επισκεφθούν εκ νέου τη Ρωσία το προσεχές διάστημα.
Παράλληλα, ο Λαβρόφ άσκησε κριτική στις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούν να επιβάλουν τις δικές τους υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ευρωπαίοι κάνουν λανθασμένη εκτίμηση θεωρώντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σε δυσμενή θέση στο πεδίο των μαχών και ότι μπορούν να απευθύνουν τελεσίγραφα προς τη Μόσχα.
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