Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς καταδικάστηκε ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς καταδικάστηκε ο 29χρονος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας
Πέραν των βιασμών, ο 29χρονος Μάριους Μποργκ Χόιμπι καταδικάστηκε για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απειλές και άλλες παραβάσεις
Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών για δύο κατηγορίες βιασμών και άλλες κατηγορίες, καταδίκασε δικαστήριο του Όσλο τον 29χρονο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, γιο της Πριγκίπισσας της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ, σε μία υπόθεση που έπληξε σημαντικά την εικόνα της νορβηγικής μοναρχίας.
Ο Χόιμπι, γιος της Μέτε-Μάριτ από σχέση πριν το γάμο της το 2001 με τον Πρίγκιπα Χάακον, αντιμετώπιζε συνολικά 40 κατηγορίες, με ανώτατη ποινή φυλάκισης 16 ετών.
Ο Χόιμπι, που δεν αποτελεί τυπικά μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν είχε σταθερή εργασία, αθωώθηκε για δύο άλλους βιασμούς, ενώ καταδικάστηκε για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απειλές και άλλες παραβάσεις. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή επτά ετών.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, περιλαμβανομένων των βιασμών που η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι έγιναν, ενώ τα θύματα κοιμούνταν ή ήταν αναίσθητα, καθώς και την κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας. Η υπεράσπισή του ζήτησε ποινή 18 μηνών για τις υπόλοιπες κατηγορίες στις οποίες παραδέχθηκε ενοχή, μεταξύ των οποίων μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας, σωματικές επιθέσεις και απειλές.
Ο Χόιμπι, που βρίσκεται υπό κράτηση από την 1η Φεβρουαρίου, δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη για ιατρικούς λόγους, αλλά εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μόνο θύμα βιασμού που παρευρέθηκε στην αίθουσα ξέσπασε σε δάκρυα όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την ετυμηγορία.
«Είμαι γνωστός κυρίως ως γιος της μητέρας μου και τίποτα άλλο. Γι’ αυτό είχα πάντα ακραία ανάγκη αναγνώρισης», είπε στο δικαστήριο.
Συνολικά, οι βιασμοί για τους οποίους κατηγορήθηκε, μεταξύ των οποίων και ένας στην κατοικία του ζεύγους, συνέβησαν μεταξύ 2018 και 2024, μετά από πάρτι, κατά τα οποία ο ίδιος δήλωσε ότι κατανάλωνε αλκοόλ και ναρκωτικά.
Ο Χόιμπι, γιος της Μέτε-Μάριτ από σχέση πριν το γάμο της το 2001 με τον Πρίγκιπα Χάακον, αντιμετώπιζε συνολικά 40 κατηγορίες, με ανώτατη ποινή φυλάκισης 16 ετών.
🇳🇴 An Oslo court has sentenced Norwegian Crown Princess Mette-Marit's son to four years in prison on two counts of rape and 32 other offences, in a high-profile scandal that has rocked the monarchy.— AFP News Agency (@AFP) June 15, 2026
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Κατηγορίες και καταδίκηΈνας από τους βιασμούς για τους οποίους καταδικάστηκε ο Χόιμπι, σημειώθηκε το 2018 στην επίσημη κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους.
Ο Χόιμπι, που δεν αποτελεί τυπικά μέλος της βασιλικής οικογένειας και δεν είχε σταθερή εργασία, αθωώθηκε για δύο άλλους βιασμούς, ενώ καταδικάστηκε για επαναλαμβανόμενη ενδοοικογενειακή βία κατά πρώην συντρόφου, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, απειλές και άλλες παραβάσεις. Η εισαγγελία είχε ζητήσει ποινή επτά ετών.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις πιο σοβαρές κατηγορίες, περιλαμβανομένων των βιασμών που η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι έγιναν, ενώ τα θύματα κοιμούνταν ή ήταν αναίσθητα, καθώς και την κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας. Η υπεράσπισή του ζήτησε ποινή 18 μηνών για τις υπόλοιπες κατηγορίες στις οποίες παραδέχθηκε ενοχή, μεταξύ των οποίων μεταφορά 3,5 κιλών μαριχουάνας, σωματικές επιθέσεις και απειλές.
Ο Χόιμπι, που βρίσκεται υπό κράτηση από την 1η Φεβρουαρίου, δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη για ιατρικούς λόγους, αλλά εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το μόνο θύμα βιασμού που παρευρέθηκε στην αίθουσα ξέσπασε σε δάκρυα όταν ο δικαστής ανακοίνωσε την ετυμηγορία.
Ζωή μέσα στην υπερβολήΗ δίκη, που διεξήχθη από τις 3 Φεβρουαρίου έως τις 19 Μαρτίου, αποκάλυψε τη, γεμάτη υπερβολές, ζωη του Χόιμπι, ο οποίος βρέθηκε στο ροσκήνιο σε ηλικία τριών ετών λόγω της σχέσης της μητέρας του με τον Πρίγκιπα Χάακον.
«Είμαι γνωστός κυρίως ως γιος της μητέρας μου και τίποτα άλλο. Γι’ αυτό είχα πάντα ακραία ανάγκη αναγνώρισης», είπε στο δικαστήριο.
Συνολικά, οι βιασμοί για τους οποίους κατηγορήθηκε, μεταξύ των οποίων και ένας στην κατοικία του ζεύγους, συνέβησαν μεταξύ 2018 και 2024, μετά από πάρτι, κατά τα οποία ο ίδιος δήλωσε ότι κατανάλωνε αλκοόλ και ναρκωτικά.
Στην τελική του αγόρευση, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τον Χόιμπι «άνδρα που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει». Παρά τις συγκεχυμένες εξηγήσεις και τα κενά μνήμης, ο ίδιος επέμενε ότι δεν συνήθιζε να κάνει σεξ με γυναίκες που κοιμούνταν.
Ο Χόιμπι κατηγόρησε επίσης τα μέσα ενημέρωσης ότι τον παρουσίασαν ως «τέρας», κάνοντάς τον «στόχο μίσους σε όλη τη Νορβηγία».
Μία από τις πρώην συντρόφους του, η influencer Νόρα Χάουκλαντ, κατήγγειλε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, την οποία η εισαγγελία χαρακτήρισε «βασιλεία τρόμου». Ο Χόιμπι παραδέχθηκε ότι η ζήλια τον οδήγησε μερικές φορές στην απώλεια ελέγχου.
Οι γυναίκες δεν υπέβαλαν μόνες τους κατηγορίες για βιασμό. Η αστυνομία, ερευνώντας το περιστατικό του Αυγούστου 2024, εντόπισε βίντεο στα κινητά και τους υπολογιστές του Χόιμπι που φέρονται να καταγράφουν βιασμούς και ειδοποίησε τα θύματα, τα οποία δεν γνώριζαν για τα γεγονότα.
Το σκάνδαλο έθιξε την εικόνα της νορβηγικής μοναρχίας και συνέβαλε σε πτώση της δημοτικότητας, αν και η μοναρχία παραμένει γενικά δημοφιλής. Η υπόθεση συνδέεται και με προηγούμενες αποκαλύψεις για τη φιλία της Μέτε-Μάριτ με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.
Ο Χόιμπι ζήτησε πρόσφατα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την ετυμηγορία για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Η Μέτε-Μάριτ, 52 ετών, πάσχει από πνευμονική νόσο και έχει εγγραφεί πρόσφατα στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
Ο Χόιμπι κατηγόρησε επίσης τα μέσα ενημέρωσης ότι τον παρουσίασαν ως «τέρας», κάνοντάς τον «στόχο μίσους σε όλη τη Νορβηγία».
Σκάνδαλο και επιπτώσεις στη μοναρχίαΤο σκάνδαλο ξέσπασε στις 4 Αυγούστου 2024, όταν η αστυνομία συνέλαβε τον Χόιμπι για επίθεση κατά της τότε συντρόφου του σε διαμέρισμά της στην Όσλο. Τα μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες με μαχαίρι καρφωμένο στον τοίχο και σπασμένο πολυέλαιο στο πάτωμα.
Μία από τις πρώην συντρόφους του, η influencer Νόρα Χάουκλαντ, κατήγγειλε σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, την οποία η εισαγγελία χαρακτήρισε «βασιλεία τρόμου». Ο Χόιμπι παραδέχθηκε ότι η ζήλια τον οδήγησε μερικές φορές στην απώλεια ελέγχου.
Οι γυναίκες δεν υπέβαλαν μόνες τους κατηγορίες για βιασμό. Η αστυνομία, ερευνώντας το περιστατικό του Αυγούστου 2024, εντόπισε βίντεο στα κινητά και τους υπολογιστές του Χόιμπι που φέρονται να καταγράφουν βιασμούς και ειδοποίησε τα θύματα, τα οποία δεν γνώριζαν για τα γεγονότα.
Το σκάνδαλο έθιξε την εικόνα της νορβηγικής μοναρχίας και συνέβαλε σε πτώση της δημοτικότητας, αν και η μοναρχία παραμένει γενικά δημοφιλής. Η υπόθεση συνδέεται και με προηγούμενες αποκαλύψεις για τη φιλία της Μέτε-Μάριτ με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.
Ο Χόιμπι ζήτησε πρόσφατα να αφεθεί ελεύθερος μέχρι την ετυμηγορία για να βρίσκεται κοντά στη μητέρα του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Η Μέτε-Μάριτ, 52 ετών, πάσχει από πνευμονική νόσο και έχει εγγραφεί πρόσφατα στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.
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