«Ο πατέρας μου έπεσε, χρειάζομαι βοήθεια»: Η κλήση του Τζόναθαν Άντικ στο 112 μετά την πτώση του ιδρυτή της Mango στο Μονσεράτ
«Ο πατέρας μου έπεσε, χρειάζομαι βοήθεια»: Η κλήση του Τζόναθαν Άντικ στο 112 μετά την πτώση του ιδρυτή της Mango στο Μονσεράτ
Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο, ακούγεται να λέει ξεσπώντας σε λυγμούς - Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην έφεση που κατέθεσε ο δικηγόρος
Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν οι κλήσεις που πραγματοποίησε ο Τζόναθαν Άντικ στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αμέσως μετά την πτώση του πατέρα του, Ισάκ Άντικ, ιδρυτή της Mango, σε χαράδρα στο Μοντσεράτ της Ισπανίας τον Δεκέμβριο του 2024.
Τα αποσπάσματα των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταδόθηκαν τη Δευτέρα από το καταλανικό ραδιόφωνο Catalunya Ràdio και στην πρώτη κλήση προς το 112, ο γιος του επιχειρηματία ακούγεται να ζητά βοήθεια με λυγμούς: «Χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έπεσε. Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο, στείλτε κάποιον, σας παρακαλώ».
Κατά τη συνομιλία του με την Πυροσβεστική της Καταλονίας, επαναλαμβάνει ότι ο πατέρας του έχει πέσει, ενώ επιβεβαιώνει ότι βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού.
Σε άλλη συνομιλία με νοσηλεύτρια των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας, εκείνη προσπαθεί να τον καθησυχάσει και να τον κρατήσει στη γραμμή μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.
Όταν η νοσηλεύτρια τον ρωτά το όνομά του και του ζητά να παραμείνει ψύχραιμος, εκείνος απαντά ότι δεν μπορεί να δει τον πατέρα του: «Δεν τον βλέπω, έπεσε στη χαράδρα» αναφέρει, ενώ στη συνέχεια προσθέτει: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πού βρίσκεται».
Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην έφεση που κατέθεσε ο δικηγόρος Κριστόμπαλ Μαρτέλ ενώπιον του Εφετείου της Βαρκελώνης κατά της απόφασης προφυλάκισης του Τζόναθαν Άντικ, για φερόμενο αδίκημα ανθρωποκτονίας.
Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται επανειλημμένα να ζητά άμεση βοήθεια: «Χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έπεσε. Βρισκόμαστε στο Κολμπατό» αναφέρει σε μία από τις κλήσεις. Όταν ο τηλεφωνητής τον ρωτά εάν ο πατέρας του έπεσε ή σκόνταψε εκείνος απαντά μέσα σε λυγμούς: «Νομίζω ότι έπεσε σε χαράδρα. Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο».
Τα αποσπάσματα των τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταδόθηκαν τη Δευτέρα από το καταλανικό ραδιόφωνο Catalunya Ràdio και στην πρώτη κλήση προς το 112, ο γιος του επιχειρηματία ακούγεται να ζητά βοήθεια με λυγμούς: «Χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έπεσε. Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο, στείλτε κάποιον, σας παρακαλώ».
Κατά τη συνομιλία του με την Πυροσβεστική της Καταλονίας, επαναλαμβάνει ότι ο πατέρας του έχει πέσει, ενώ επιβεβαιώνει ότι βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του περιστατικού.
Σε επικοινωνία με τηλεφωνήτρια του κέντρου έκτακτης ανάγκης, του ζητείται να αποστείλει την τοποθεσία του μέσω WhatsApp, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός του σημείου. Ο ίδιος ζητά διευκρινίσεις για τον τρόπο κοινοποίησης της θέσης του, καθώς οι Αρχές προσπαθούσαν να οργανώσουν την επιχείρηση διάσωσης.
"Necessito ajuda, el meu pare ha caigut." Les trucades que Jonathan Andic va fer al 112 després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió #MatíCatRàdiohttps://t.co/8ELPV3HxYz pic.twitter.com/Ii5ZZtlQCU— Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 15, 2026
Σε άλλη συνομιλία με νοσηλεύτρια των υπηρεσιών επείγουσας ιατρικής βοήθειας, εκείνη προσπαθεί να τον καθησυχάσει και να τον κρατήσει στη γραμμή μέχρι να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.
«Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πού βρίσκεται»
Όταν η νοσηλεύτρια τον ρωτά το όνομά του και του ζητά να παραμείνει ψύχραιμος, εκείνος απαντά ότι δεν μπορεί να δει τον πατέρα του: «Δεν τον βλέπω, έπεσε στη χαράδρα» αναφέρει, ενώ στη συνέχεια προσθέτει: «Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω πού βρίσκεται».
Οι συνομιλίες αποτελούν μέρος του υλικού που έχει συμπεριληφθεί στην έφεση που κατέθεσε ο δικηγόρος Κριστόμπαλ Μαρτέλ ενώπιον του Εφετείου της Βαρκελώνης κατά της απόφασης προφυλάκισης του Τζόναθαν Άντικ, για φερόμενο αδίκημα ανθρωποκτονίας.
Στα ηχητικά ντοκουμέντα ακούγεται επανειλημμένα να ζητά άμεση βοήθεια: «Χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έπεσε. Βρισκόμαστε στο Κολμπατό» αναφέρει σε μία από τις κλήσεις. Όταν ο τηλεφωνητής τον ρωτά εάν ο πατέρας του έπεσε ή σκόνταψε εκείνος απαντά μέσα σε λυγμούς: «Νομίζω ότι έπεσε σε χαράδρα. Σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον, στείλτε ένα ασθενοφόρο».
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