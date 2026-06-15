Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
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Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα

Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Πονταγκουιτάν, στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, η σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 112 χιλιομέτρων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Ο επικεφαλής της Phivolcs Τερεσίτο Μπακολκόλ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM ότι ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με τη δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών που έπληξε το Μιντανάο στις 8 Ιουνίου.

Ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση της περασμένης εβδομάδας έχει αυξηθεί σε 65 ενώ συνεχίζει να αγνοείται η τύχη 36 ανθρώπων, δήλωσε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της χώρας.

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