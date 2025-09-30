Παραβιάζει το Σύνταγμα η απέλαση φιλοπαλαιστίνιων αλλοδαπών φοιτητών, λέει αμερικανικό δικαστήριο

Κλείσιμο

Αμερικανός δικαστής έκρινε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρεμπόδισε την ελευθερία του λόγου παραβιάζοντας το Σύνταγμα των ΗΠΑ όταν υιοθέτησε την πολιτικήΟι Αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη, τη φυλάκιση ή και την απέλαση αυτών των προσώπων.Ο περιφερειακός δικαστής της Βοστόνης Ουίλιαμ Γιανγκ συντάχθηκε με τις ομάδες που εκπροσωπούσαν τα πανεπιστήμια και διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση καταπνίγει την ελευθερία του λόγου στις πανεπιστημιουπόλεις, κατά παράβαση της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος.Η απόφαση αφορούσε. Ο Γιανγκ, που είχε διοριστεί στη θέση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, είπε ότι θα καθορίσει σε μεταγενέστερο στάδιο τι είδους επανορθωτικά μέτρα θα επιβάλει.Οι δικηγόροι των εναγόντων ζητούν να απαγορεύσει στην κυβέρνηση Τραμπ να απειλεί στο μέλλον με συλλήψεις και απελάσεις.Η προσφυγή κατά της κυβέρνησης κατατέθηκε τον Μάιο, αφού η υπηρεσία μετανάστευσης συνέλαβε τον φοιτητή του Πανεπιστημίου Κολούμπια Μαχμούντ Χαλίλ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος στόχος στην προσπάθεια του Τραμπ να απελαθούν αλλοδαποί φοιτητές με φιλοπαλαιστινιακές ή αντιισραηλινές απόψεις.Έκτοτε, η κυβέρνηση, όπως της Τουρκάλας Ρουμέισα Οζτούρκ, φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Ταφτς η οποία είχε συνυπογράψει ένα άρθρο γνώμης στο οποίο επέκρινε τη στάση της σχολής της στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.Σε αυτές και σε άλλες περιπτώσεις, οι δικαστές διέταξαν στη συνέχεια την αποφυλάκιση των κρατουμένων φοιτητών, κρίνοντας ότιΟι συλλήψεις αποτέλεσαν τη βάση για την προσφυγή που εκδίκασε ο Γιανγκ, την οποία κατέθεσαν η Αμερικανική Ένωση Καθηγητών Πανεπιστημίου και τα παραρτήματά της στο Χάρβαρντ, το Ρούτγκερς, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και την Ένωση Μεσανατολικών Σπουδών. Υποστήριζαν ότι το υπουργείο Εξωτερικών και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έβαλαν στο στόχαστρο φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές και καθηγητές αφού ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικά διατάγματα, τον Ιανουάριο, καλώντας τις υπηρεσίες να προστατεύσουν τους Αμερικανούς πολίτες από αλλοδαπούς που «ενστερνίζονται ιδεολογία μίσους» και να καταπολεμήσουν «σθεναρά» τον αντισημιτισμό.Ο Τραμπ υπέγραψε αυτά τα διατάγματααφού το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας με αφορμή την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι δικηγόροι των πανεπιστημιακών ενώσεων υποστήριζαν ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης είναι αντίθετες με το Σύνταγμα.Το υπουργείο Δικαιοσύνης από την πλευρά του υποστήριζε ότι δεν υπάρχει πολιτική απέλασης για ιδεολογικούς λόγους και ότι η κυβέρνηση ασκεί νομίμως το δικαίωμά της να επιβάλει τους μεταναστευτικούς νόμους για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια και να προστατεύσει τους Εβραίους φοιτητές.