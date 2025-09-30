Το ιταλικό πολεμικό ναυτικό σταματά να προστατεύει τον στόλο για τη Γάζα
Έκκληση της Ιταλίας να μην πλησιάσουν τις ακτές της Γάζας - Αιχμές κατά του Global Sumud Flotilla απηύθυνε το ισραηλινό ΥΠΕΞ, κατηγορώντας την αποστολή ότι συσχετίζεται με τη Χαμάς, αλλά και με τη Χεζμπολάχ
Ο στολίσκος της αποστολής Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, στοχεύει να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα.
Μόλις η νηοπομπή φτάσει στο όριο των 150 ναυτικών μιλίων, η ιταλική φρεγάτα που τη συνοδεύει θα σταματήσει, «όπως ανακοινώθηκε πολυάριθμες φορές τις τελευταίες ημέρες», τόνισε το ιταλικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Η φρεγάτα θα εκδώσει δύο προειδοποιήσεις προς τους ακτιβιστές, με τη δεύτερη και τελευταία να προβλέπεται να δίνεται γύρω στις 03:00 ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), όταν ο στολίσκος αναμένεται να πλησιάσει στην καθορισμένη απόσταση, πρόσθετε το υπουργείο.
Σε απόσταση αναπνοής από τη Γάζα - Έκκληση της Ιταλίας να μην πλησιάσουν τις ακτές
Νωρίτερα σήμερα, μια Ιταλίδα εκπρόσωπος του στολίσκου, Μαρία Έλενα Ντέλια, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές είχαν ενημερωθεί για τα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης να σταματήσει το πολεμικό πλοίο και να γυρίσει πίσω για να αποφευχθεί «ένα διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Είπε ότι ο στολίσκος δεν έχει καμία πρόθεση να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις της Ιταλίας να μην πλησιάσει τις ακτές.
Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά σκάφη την περασμένη εβδομάδα για να βοηθήσουν τον στολίσκο, αφού χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα αεροσκάφη οπλισμένα με χειροβομβίδες κρότου-λάμψης σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας, αλλά χωρίς καμία πρόθεση να εμπλακούν στρατιωτικά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Ντέλια τόνισε παράλληλα ότι οι ακτιβιστές προετοιμάζονται για ένα ακόμη χτύπημα μέσα τις επόμενες ώρες. «Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, επειδή όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί», είπε σε ένα βίντεο που ανήρτηση στο Instagram.
Το Ισραήλ δεν απάντησε στις κατηγορίες του στολίσκου ότι βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις της περασμένης εβδομάδας, αλλά έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα είναι νόμιμος στο πλαίσιο του πολέμου του κατά της Χαμάς.
Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι αναμένει ότι τα σκάφη του στολίσκου θα αναχαιτιστούν στην ανοιχτή θάλασσα και οι ακτιβιστές θα συλληφθούν. Σήμερα, ο Κροσέτο απηύθυνε «τελευταία έκκληση» στα μέλη του στολίσκου να αποδεχτούν μια συμβιβαστική πρόταση για τη διακοπή της βοήθειας στην Κύπρο και την αποφυγή μιας αντιπαράθεσης με τις ισραηλινές δυνάμεις.
Εκπρόσωποι του στόλου έχουν επανειλημμένα αρνηθεί αυτή την προσφορά.
Την ίδια στιγμή, αιχμές κατά του στόλου Global Sumud Flotilla απηύθυνε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας την αποστολή ότι συσχετίζεται με τη Χαμάς, αλλά και με τη Χεζμπολάχ.
Ισραηλινό ΥΠΕΞ: Ο στόλος σχετίζεται μα τη Χαμάς - Κατηγορεί ακτιβιστή για σχέσεις με τη Χεζμπολάχ
Σε αναρτήσεις του στο X, το ισραηλινό ΥΠΕΞ ανάρτησε ορισμένα έγγραφα, τα οποία ισχυρίζεται ότι είναι επίσημα έγγραφα και πως αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, «αποδεικνύουν την άμεση συμμετοχή της Χαμάς στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση της αποστολής του στόλου "Sumud" στη Γάζα».
EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip - now revealed for the first time - prove Hamas’ direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025
Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the first… pic.twitter.com/arcbcqh2Kx
Σε πιο πρόσφατη ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί και τον ακτιβιστή, Τιάγκο Αβίλα, για δήθεν σχέσεις του με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.
«Ο διοργανωτής της Flotilla της Χαμάς είναι ο θαυμαστής της Χεζμπολάχ, Τιάγκο Άβιλα. Η Flotilla της Χαμάς απέρριψε όλες τις προτάσεις συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Πάπα. Δεν πρόκειται για βοήθεια, δεν τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. Πρόκειται για πρόκληση. Οι υπόλοιποι προσπαθούμε να συγκλίνουμε στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης», ανέφερε στην ανάρτηση.
An organizer of Hamas’ Flotilla is Hezbollah fanboy, Thiago Ávila.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025
Hamas’ Flotilla rejected all proposed compromise, including from the Pope.
This isn’t about aid, they don’t care for civilians. It’s all about provocation.
The rest of us try converge on President Trump’s… pic.twitter.com/Eb7ZCsd07c
