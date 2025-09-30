Το ιταλικό πολεμικό ναυτικό σταματά να προστατεύει τον στόλο για τη Γάζα

EXPOSED: Official Hamas documents found in the Gaza Strip - now revealed for the first time - prove Hamas’ direct involvement in the funding and execution of the “Sumud” flotilla to Gaza



Hamas documents that were discovered in the Gaza Strip, and are being revealed for the first… pic.twitter.com/arcbcqh2Kx — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

Flotilla

An organizer of Hamas’ Flotilla is Hezbollah fanboy, Thiago Ávila.



Hamas’ Flotilla rejected all proposed compromise, including from the Pope.



This isn’t about aid, they don’t care for civilians. It’s all about provocation.



The rest of us try converge on President Trump’s… pic.twitter.com/Eb7ZCsd07c — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2025

«Τα έγγραφα της Χαμάς που ανακαλύφθηκαν στηκαι αποκαλύπτονται για πρώτη φορά, αποδεικνύουν την άμεση σχέση μεταξύ των ηγετών του στόλου και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», αναφέρει το υπουργείο στην ανάρτησή του, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως η οργάνωση PCPA (, η οποία ιδρύθηκε το 2018 , λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό όργανο τηςστο εξωτερικό.Σε πιο πρόσφατη ανάρτησή του, το ισραηλινό ΥΠΕΞ κατηγορεί και τον ακτιβιστή,για δήθεν σχέσεις του με τητου«Ο διοργανωτής της Flotilla της Χαμάς είναι ο θαυμαστής τηςτης Χαμάς απέρριψε όλες τις προτάσεις συμβιβασμού, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Πάπα. Δεν πρόκειται για βοήθεια, δεν τους ενδιαφέρουν οι πολίτες. Πρόκειται για πρόκληση. Οι υπόλοιποι προσπαθούμε να συγκλίνουμε στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης», ανέφερε στην ανάρτηση.