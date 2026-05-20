«Σε περίπτωση που σου τελείωσε!»: Ο Τραμπ έστειλε στον πρόεδρο της Συρίας δύο μπουκάλια από την κολόνια του
Την κίνηση αυτή προέβαλε ο αλ-Σαράα στο προφίλ του στο X - Τον περασμένο Νοέμβριο, κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ είχε ψεκάσει τον Σύρο πρόεδρο με το άρωμά του και στη συνέχεια του το δώρισε
Μια ιδιαίτερη προσωπική χειρονομία του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με δύο μπουκάλια από την κολόνια «Victory» του Αμερικανού προέδρου, τα οποία, όπως ανέφερε, του έστειλε εκ νέου ο ίδιος από τη δική του σειρά αρωμάτων.
Στη φωτογραφία που ανάρτησε ο Σύρος πρόεδρος εμφανίζεται και ένα χειρόγραφο σημείωμα του Τραμπ, στο οποίο αναγράφεται: «Άχμεντ, όλοι μιλούν για τη φωτογραφία που βγάλαμε όταν σου έδωσα αυτή τη σπουδαία κολόνια — σε περίπτωση που σου τελείωσε!».
Ο αλ-Σαράα συνόδευσε την ανάρτησή του με μήνυμα στο οποίο ανέφερε: «Ορισμένες συναντήσεις αφήνουν εντύπωση· η δική μας, όπως φαίνεται, άφησε άρωμα. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε, για τη γενναιοδωρία σας και για την ανανέωση αυτού του πολύτιμου δώρου. Μακάρι το πνεύμα εκείνης της συνάντησης να συνεχίσει να διαμορφώνει μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ της Συρίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».
Η ανάρτηση επανέφερε στο προσκήνιο βίντεο από τη συνάντηση των δύο ανδρών τον περασμένο Νοέμβριο, κατά την οποία ο Τραμπ είχε εμφανιστεί να ψεκάζει τον αλ-Σαράα με την επώνυμη κολόνια του πριν του την παραδώσει προσωπικά.
«Είναι το καλύτερο άρωμα», είχε πει τότε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως θα υπήρχε ακόμη ένα μπουκάλι για τη σύζυγο του Σύρου προέδρου.
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αστειευτεί ρωτώντας τον αλ-Σαράα: «Πόσες συζύγους έχεις; Μία;». Ο Σύρος πρόεδρος φάνηκε να διασκεδάζει με την ερώτηση, γελώντας και επιβεβαιώνοντας ότι έχει μόνο μία σύζυγο. «Με εσάς ποτέ δεν ξέρω», απάντησε ο Τραμπ, χτυπώντας φιλικά τον αλ-Σαράα στον ώμο.
Some meetings leave an impression; ours apparently left a fragrance.— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) May 19, 2026
Thank you, Mr. President @realDonaldTrump, for your generosity and for topping up this precious gift. May the spirit of that meeting continue to shape a stronger relationship between Syria and the United States. pic.twitter.com/4rVXeYt8zs
The fragrance of Syrian President Ahmed al-Sharaa’s words had the strongest impact on President Donald Trump✨🤍@AH_AlSharaa pic.twitter.com/WQLMWMWl0j— Rehab Edres (@TajRIBS) May 20, 2026
