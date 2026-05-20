Δείτε βίντεο: Οδηγός στο Τέξας έριξε Tesla σε λίμνη για να... τεστάρει τις δυνατότητές του, τελικά βυθίστηκε και συνελήφθη
Μια παράτολμη δοκιμή των δυνατοτήτων ενός Tesla Cybertruck κατέληξε σε περιπέτεια για τον οδηγό του - Το όχημα παρουσίασε βλάβη μέσα στο νερό και οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του
Σε φιάσκο εξελίχθηκε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, η προσπάθεια ενός οδηγού στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών να δοκιμάσει στην πράξη τις δυνατότητες ενός Tesla Cybertruck μέσα σε μια... λίμνη.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (18/5) στο πάρκο Katie’s Woods.
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο οδηγός μπήκε σκόπιμα στη λίμνη προκειμένου να τεστάρει τις δυνατότητες του Tesla Cybertruck να κινείται σε ρηχά νερά μέσω της ειδικής λειτουργίας «Wade Mode». Ωστόσο, η δοκιμή δεν είχε την αναμενόμενη κατάληξη, καθώς λίγο αργότερα το όχημα παρουσίασε βλάβη, άρχισε να παίρνει νερά και σταδιακά βυθίστηκε.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο οδηγός και οι επιβάτες εγκατέλειψαν άμεσα το όχημα, ενώ στο σημείο έσπευσε η ομάδα υδάτινων διασώσεων της Πυροσβεστικής για την απομάκρυνσή του από τη λίμνη.
Ωστόσο η τοπική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού για παράνομη είσοδο με όχημα σε κλειστή περιοχή πάρκου και λίμνης, καθώς και για παραβάσεις που σχετίζονται με τους κανόνες ασφαλείας στο νερό.
Όπως ήταν φυσικό, το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά την αποτυχημένη «επίδειξη» των δυνατοτήτων του οχήματος.
Τι είναι η λειτουργία «Wade Mode»
A man was arrested after police say he deliberately drove a Tesla Cybertruck into Grapevine Lake to test the vehicle’s “wade mode” capability. pic.twitter.com/glNPlDDVrJ— Breaking911 (@Breaking911) May 20, 2026
Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει σχεδιαστεί για διέλευση από ρηχά νερά, όπως ποτάμια ή πλημμυρισμένους δρόμους, αυξάνοντας προσωρινά το ύψος της ανάρτησης και προσαρμόζοντας τα συστήματα πρόσφυσης και ισχύος του οχήματος. Σύμφωνα με την Tesla, το θηριώδες όχημα μπορεί να κινηθεί σε νερό βάθους έως περίπου 81 εκατοστών και μόνο με πολύ χαμηλή ταχύτητα.
