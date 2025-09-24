H Ιταλία στέλνει φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού για να προστατεύσει τον στόλο που κατευθύνεται προς τη Γάζα

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του στολίσκου,ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ότι πέντε σκάφη δέχθηκαν επίθεση. Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Ακάρ είχε δηλώσει ότι οι ακτιβιστές «εντόπισαν 15 με 16 drones», ενώ έκανε λόγο για παρεμβολές στους ασυρμάτους και δυνατή μουσική που ακούγονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.Από την πλευρά της, ηεκπρόσωπος της Ιταλίας στον στόλο Global Sumud Flotilla είπε: «Μας επιτέθηκαν τουλάχιστον δεκαπέντε drones… πρώτα έριξαν ερεθιστικές ουσίες, μετά έριξαν ηχητικές βόμβες και τέλος συντρίφθηκαν πάνω στα σκάφη. Τέσσερα ή πέντε σκάφη υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, και δεν θα μπορούν πλέον να πλεύσουν».Και συνέχισε: «Η επίθεση διήρκεσε μερικές ώρες και είχε ως στόχο να εξαντλήσει ψυχολογικά τους ανθρώπους που βρίσκονται στα σκάφη τη νύχτα, στο σκοτάδι, στην ανοιχτή θάλασσα… Είναι μια εγκληματική πράξη εναντίον ενός πολιτικού στόλου.. Δεν θα μας εκφοβίσουν, γιατί γνωρίζουμε ότι πλέουμε με απόλυτη νομιμότητα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς τη Γάζα για να μεταφέρουμε βοήθεια στον εξαντλημένο πληθυσμό».Μετά την επίθεση, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές Αρχές έρευνας και διάσωσης κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ, σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, το οποίο, ωστόσο, ανέφερε πως δεν διαπίστωσε υλική ζημιά.