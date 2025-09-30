Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Ένας στους τρεις Γάλλους θα ψήφιζε στον πρώτο γύρο των προεδρικών ακροδεξιό υποψήφιο
Στη δεύτερη θέση με μόλις 16% ο πρώτος πρωθυπουργός επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ
Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε την Τρίτη στη Γαλλία δείχνει ότι ένας στους τρεις Γάλλους -ή ποσοστό 33%- δηλώνει ότι στις επόμενες προεδρικές εκλογές θα ψήφιζε στον πρώτο γύρο τον υποψήφιο της Ακροδεξιάς.
Αυτό σημαίνει ότι θα ψήφιζε τη Μαρίν Λεπέν, η οποία προς το παρόν στερείται με δικαστική απόφαση το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, είτε τον πρόεδρο του κόμματός της, του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, η έρευνα του Ifop δείχνει ότι λαμβάνει 16% ο πρώτος πρωθυπουργός (2017-2020) επί προεδρίας Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ. Ποσοστό 15% εμφανίζεται να λαμβάνει ο συνεργαζόμενος με τους Σοσιαλιστές, νυν ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλικσμάν.
Την τέταρτη θέση εμφανίζεται να καταλαμβάνει ο υποψήφιος του αριστερού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία Ζαν Λυκ Μελανσόν λαμβάνοντας το 12% των ψήφων.
