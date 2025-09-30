Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε με μία πέτρα την σύζυγό του και εξαφανίστηκε
Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: Σκότωσε με μία πέτρα την σύζυγό του και εξαφανίστηκε
Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ έντονη ανησυχία υπάρχει και για την τύχη των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας
Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (30/9) στην επαρχία Μπενεβέντο στην Ιταλία, όταν ένας 58χρονος φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου με πέτρα τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή. Οι Αρχές αναζητούν τον δράστη, ενώ έντονη ανησυχία υπάρχει και για την τύχη των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Corriere della Sera, ο Σαλβατόρε Οκόνε, 58 ετών, επιτέθηκε στη σύζυγό του Ελιζαμπέτα Πολτσίνο, ενώ εκείνη βρισκόταν στο κρεβάτι. Με μια πέτρα την χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.
Το πτώμα της 49χρονης εντόπισαν συγγενείς το πρωί. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ ο ιατροδικαστής εκτιμά πως η δολοφονία έγινε γύρω στις 8 το πρωί.
Το ζευγάρι, που φέτος θα γιόρταζε την 25η επέτειο γάμου του, έχει τρία παιδιά: έναν ενήλικο γιο που εργάζεται σε εταιρεία στην Εμίλια Ρομάνια και δύο ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών. Ο μεγαλύτερος ειδοποιήθηκε για την τραγωδία λίγες ώρες αργότερα, ενώ οι ανήλικοι φέρεται να μην βρέθηκαν στο σχολείο το πρωί και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να βρίσκονται με τον πατέρα τους.
Την ανησυχία για την τύχη των παιδιών επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Σαλβατόρε Κολλέτα, δηλώνοντας: «Εκτός από τον σύζυγο του θύματος, δεν έχουν βρεθεί ούτε τα παιδιά και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας. Η είδηση συγκλονίζει την κοινότητα, πρόκειται για μια οικογένεια που δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια προβλημάτων».
Παράλληλα, τόνισε ότι οι έρευνες εστιάζουν σε κτήματα ιδιοκτησίας του δράστη, με στόχο τον εντοπισμό τόσο του ίδιου όσο και των δύο παιδιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Corriere della Sera, ο Σαλβατόρε Οκόνε, 58 ετών, επιτέθηκε στη σύζυγό του Ελιζαμπέτα Πολτσίνο, ενώ εκείνη βρισκόταν στο κρεβάτι. Με μια πέτρα την χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.
Το πτώμα της 49χρονης εντόπισαν συγγενείς το πρωί. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ ο ιατροδικαστής εκτιμά πως η δολοφονία έγινε γύρω στις 8 το πρωί.
#Femminicidio In provincia di Benevento è in fuga l'uomo che colpito a morte la moglie con una pietra. Non sono reperibili neanche due figli piccoli della coppia.— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 30, 2025
Di @aridigiorgio #GR1 pic.twitter.com/5TWUlMxFEK
Το ζευγάρι, που φέτος θα γιόρταζε την 25η επέτειο γάμου του, έχει τρία παιδιά: έναν ενήλικο γιο που εργάζεται σε εταιρεία στην Εμίλια Ρομάνια και δύο ανήλικους, ηλικίας 15 και 16 ετών. Ο μεγαλύτερος ειδοποιήθηκε για την τραγωδία λίγες ώρες αργότερα, ενώ οι ανήλικοι φέρεται να μην βρέθηκαν στο σχολείο το πρωί και εκφράζονται φόβοι ότι μπορεί να βρίσκονται με τον πατέρα τους.
Την ανησυχία για την τύχη των παιδιών επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της περιοχής, Σαλβατόρε Κολλέτα, δηλώνοντας: «Εκτός από τον σύζυγο του θύματος, δεν έχουν βρεθεί ούτε τα παιδιά και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μας. Η είδηση συγκλονίζει την κοινότητα, πρόκειται για μια οικογένεια που δεν είχε δείξει ποτέ σημάδια προβλημάτων».
Παράλληλα, τόνισε ότι οι έρευνες εστιάζουν σε κτήματα ιδιοκτησίας του δράστη, με στόχο τον εντοπισμό τόσο του ίδιου όσο και των δύο παιδιών.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα