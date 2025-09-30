Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ουκρανικό drone κατέρριψε ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 στο Ντονέτσκ - Δείτε βίντεο
Το ελικόπτερο καταρρίφθηκε στην περιοχή Κοτλιαρίβκα, σε έδαφος κατεχόμενο από τη Ρωσία
Ένα ουκρανικό drone κατέρριψε ρωσικό ελικόπτερο Mi-8 στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον διοικητή των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου κοντά στο χωριό Κοτλιαρίβκα.
Οι ουκρανικές αρχές σημείωσαν πως οι χειριστές της 59ης Ταξιαρχίας των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων πέτυχαν την καταστροφή του ρωσικού Mi-8 χάρη σε συντονισμένες επιχειρησιακές και πληροφοριακές ενέργειες. Το ελικόπτερο καταρρίφθηκε στην περιοχή Κοτλιαρίβκα, σε έδαφος κατεχόμενο από τη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και περίπου 20 χιλιόμετρα από το χωριό Μεζόβα.
Δείτε το βίντεο της κατάρριψης
Σε ανακοίνωσή της, η ταξιαρχία ανέφερε: «Όποιος πετά εκεί 'για μια ματιά' — να είναι προετοιμασμένος. Στο μέλλον: μην μας κάνετε 'εκπλήξεις' από τον αέρα — θα σας κοστίσει ακριβά».
Το Mi-8 είναι σοβιετικού σχεδιασμού, διπλού κινητήρα ελικόπτερο που χρησιμοποιείται ευρέως για μεταφορές, επιχειρήσεις μάχης αλλά και ανθρωπιστικές αποστολές. Παρουσιάστηκε τη δεκαετία του 1960 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο διαδεδομένα ελικόπτερα παγκοσμίως, χάρη στην ευελιξία και την αντοχή του σε δύσκολες συνθήκες.
Η κατάρριψη ενός Mi-8 με ένα σχετικά φθηνό drone, κόστους μερικών εκατοντάδων ευρώ, έρχεται να προστεθεί σε σειρά επιτυχιών της Ουκρανίας, που έχει στοχεύσει αεροπορικά μέσα της Ρωσίας αξίας εκατομμυρίων. Τον Αύγουστο του 2024, ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταρρίψει ένα Mi-28 στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας με την ίδια τακτική, χαρακτηρίζοντας τότε την επιχείρηση ως «μοναδική ειδική επιχείρηση στην ιστορία των πολεμικών επιχειρήσεων».
Better quality video: Ukrainian FPV downs Russian Mi-8, nine kilometers behind the front in Donetsk oblast. pic.twitter.com/IBejZMwOxx— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) September 29, 2025
